毒品不要碰！毒蟲施打過量致死 暴斃時還手握針筒

2018年01月05日 12:41 中時 張穎齊

基隆市1名胡姓男子（53歲），有多項毒品前科，今（5）日凌晨4時許，在家中用針筒注射藥物，疑似過量導致死亡，警方已到現場調查。此外又有1名陳姓男子（27歲）3天內因持有毒品被逮，還在香菸盒內偷藏安非他命，被依毒品危害防制條例移送法辦，警方也已針對毒品案件進行擴大調查。

胡男家住中山區太白街，今（5）日清晨4時許在家中廁所持針筒施打藥物，疑似施打的藥物過量，而突然倒地不起，並且已無生命跡象，家人見狀後嚇得趕緊報警，警方到場發現，胡男倒地時手上還握著針筒，現場尚無發現遺書，經送往基隆長庚醫院後仍宣告不治，由於胡男有毒品前科，死因是否為施打毒品，警方表示還要再進一步釐清。

另外，昨（4）日晚間10時許，基隆市警察局第四分局安樂派出所巡佐吳元劭、警員劉統源、李毅婷正在安樂區麥金一路巡邏時，發現正在騎車的陳男搖搖晃晃，且機車車身有多處破損，警方感到可疑便前往盤查，發現陳男的香菸盒中竟藏有毛重0.36公克安非他命。

警方指出，陳男有多項毒品前科，陳男起初見毒品遭員警查獲時，還否認毒品為他所藏的，經員警不斷盤問後才承認毒品為他所有。陳嫌還說，自己在3日才因毒品案件遭其他派出所逮捕，剛才還到附近的土地公廟拜拜求平安，沒想到又被查獲，直呼「歹路不可行」。全案於訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

警方表示，反毒為基隆市的治安重點工作，將竭盡心力阻斷毒品供需，並持續掃蕩基隆市的毒品犯罪，毒品施用後將嚴重戕害身心健康，害人害己、家破人亡，在此呼籲民眾共同反毒。

警方表示，反毒為基隆市的治安重點工作，將竭盡心力阻斷毒品供需，並持續掃蕩基隆市的毒品犯罪，毒品施用後將嚴重戕害身心健康，害人害己、家破人亡，在此呼籲民眾共同反毒。

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(中時)