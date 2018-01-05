「華彩科技」無預警歇業 2月公布退費方案

2018年01月05日 13:01 中時 譚宇哲

印刷服務商華彩科技有限公司去年底無預警歇業、官網無法登入，導致上百名會員儲值金求償無門，新北市法制局消費者保護官啟動行政調查程序，發函通知華彩公司負責人到府說明，負責人表示，因公司財務週轉面臨困難，無法繼續提供服務，預計2月公布退費方案。

消保官調查，華彩科技公司創立2004年，資本額1800萬元、員工31人，公司成立官網開放客戶儲值、預付貨款，顧客僅需將資料上傳至網路，即可快速享受列印服務，公司主打低成本、高品質、交貨快，迅速在業界打響知名度，顧客遍及全台。

華彩科技公司蔣姓負責人表示，公司在去年11月間財務週轉出現問題，因此供貨產生困難，除在第一時間協助客戶轉單及交貨外，並提供所有供應商的聯絡方式給客戶，而事發當時正在印刷中的印刷品，目前也都履約完成。

另針對尚有預付貨款在公司帳戶的客戶，後續會讓客戶退費，不會逃避責任，目前已經收到430餘家客戶的退費申請，但因公司目前已聘請律師及會計師檢視公司財務狀況，待資料釐清後，預計於2月會在公司官網公告詳細的退費方案。

法制局長黃怡騰表示，目前新北市政府已受理多件針對華彩公司的消費爭議申訴，鑑於本案受影響的人數眾多，華彩公司應持續與客戶溝通聯繫，並適時於官網公告相關處理進度，完整確保客戶權益。

(中時)