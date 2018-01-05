2017DFA亞洲最具影響力設計獎 義大教授蔡孟㯣「心。經」獲優異獎

2018年01月05日 13:03 旺報 李侑珊

蔡孟㯣老師參加「2017DFA亞洲最具影響力設計獎」頒獎典禮。（義守大學提供）

台灣創意在亞洲發光！義守大學創意商品設計學系助理教授蔡孟㯣，以所設計的《心。經 The Sutra ‧ The Heart》作品，獲得香港「2017DFA亞洲最具影響力設計獎」優異獎，呈現台灣設計教育以及軟實力的超強能量。

「DFA亞洲最具影響力設計獎」為香港設計中心的旗艦項目，旨在表彰卓越設計，從亞洲觀點嘉許優秀設計，極具國際影響力；2017年邁入第14屆，共23個世界經濟體系參賽，作品超過1000餘件，僅186位獲獎，其中15位來自臺灣；蔡孟㯣表示，作品能得獎深感榮幸，也證實一路來藉由參賽磨練技能的堅持相當值得。

蔡孟㯣獲獎系列作品《心。經 The Sutra‧The Heart》，以佛教經典「心經」作為創作的發想基礎，每件均擷取中文字體的部份元素，用以呼應自身作品中的中文字義；蔡孟㯣說，萬物皆空，是「心經」的精髓要義，而作品中逐漸放大的「裸身」，借用視覺的震撼，以呼應「空相」結果，凸顯人們過於執著「所見」與「所想」，殊不知世間萬物自是良善，所有的念想僅是反映人類自我內心的貪念；另外，每件作品中的「方塊點」，意在呈現著世俗的干擾，「卻也成就了作品（生命）的和諧與完整」，蔡孟㯣強調。

蔡孟㯣認為，唯有不斷挑戰自己，才能有機會與世界設計大師同台共享榮耀，這是她對自己的期許；繼2014年以《瑜伽。和平 Yoga the Peace》獲得「金點設計獎─視覺傳達設計類」、2017年以《豆豆香》再獲「金點設計獎─包裝設計類」後，這次DFA的肯定帶給她許多鼓舞，也將為教學注入更多實戰經驗。

(旺報)