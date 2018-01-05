台股模擬競賽 中原財金系勇奪總決賽大贏家

2018年01月05日 13:03 旺報 李侑珊

2018台股大盤近期大漲，許多投資者紛紛投入股市交易，而同樣對投資有敏銳嗅覺還有中原大學財金系學生。元大證券自10月23至12月15日連續八周舉辦「元大飆股」校園台股模擬交易競賽，首次舉辦共吸引全台百所大專院校、超過3000名在學學生參與。中原大學財務金融學系學生在飆股競賽擂台MVP周周上榜，財金系碩士班學生黃澤男與陳宥均分別奪下亞軍與季軍，財金系大三生蔡逸勳拿下了殿軍，同時也拿下了兩周的MVP殊榮，近五成總決賽獎項成為競賽大贏家，中原學子充分學以致用並展現對市場實務的敏銳度！

本次「元大飆股」競賽提供台股真實報價，藉由高擬真度讓參賽者感受實際資本市場的投資氛圍，從實戰競賽經驗中探討投資觀念及技巧，為未來實戰打下穩固基礎。參賽者可藉由每人1000萬元的模擬資金，投資台股上市櫃公司股票與期權，爭奪校園台股交易競賽的每周MVP及全台交易總冠軍寶座，比賽總獎金近10萬元。總決賽優勝者進行心得交流會，分享投資心法與實務操作技巧。

競賽雖然是以個人的名義參加，但實際上中原財金學生組成團隊共同操作，擔任團隊統籌角色的中原財金系碩一生廖芳毅指出，同學藉由課餘的時間一起討論選股，選擇出合適的策略，再藉由權證的靈活操作，將獲利放到最大。同樣就讀財金系研究所一年級的陳宥均表示，飆股競賽模擬的環境與實際台股市場仍有些微的差異，但是透過競賽仍然可以感受到實際操作過程會遇到的狀況，此外，學校教的課堂內容不再是理論，而是實際可以操作的知識。參賽的財金碩一陸生黃澤男提到，因為是模擬資金，因此操作過程可以更大膽，投資報酬率曾高達55%以上，在競賽過程中能透過不同的操作方式產生不同的結果，也驗證並更熟悉課堂學到的專有名詞。

鼓勵學生參與本次競賽的中原大學財金系教授陳若暉指出，透過競賽可以深化實務流程的理解，同時在全程英文授課的研究所必修課程「財務管理」，將併購、融資買下、股權管理、委託書蒐集與股市操作等內容結合，讓學生每周以英文進行專題報告，除了吸收財金專業知識與精進國際化的淬練，對於學生未來職涯發展與國際視野均有所助益。

為期八周的激戰共選出十組獲得總冠軍賽獎項，中原財金系同學得到了亞軍、季軍、殿軍、以及第八名等優異的成績。中原財金系主任李彥賢對於同學表現讚許並表示，「非常鼓勵系上的同學能多多參加這類競賽，在模擬投資的過程中，可以結合在學校的所學，將其應用到實務上。」長期推動「產學鏈結、學用合一」實作教育的中原大學，也是這次中原獲獎眾多的關鍵之一，透過專業與實務結合，讓學生將課程的核心價值轉換成核心競爭力，才能在競賽當中勝出。

(旺報)