備戰新球季 陽岱鋼立下新目標：連5年至少20盜

2018年01月05日 12:55 中時電子報 蔡銘仁

效力讀賣巨人的陽岱鋼去年因傷所苦，今年再重新出發，他今(5日)出席富士通空調代言活動時許下新球季目標，除了能打滿143場季賽，另也發願接下來到35歲這幾年，能夠每年跑出至少20盜，「畢竟腳程是我的強項，如果接下來5年能完成，也對自己有個交代。」

陽岱鋼去年跟巨人簽下5年約，但春訓時就出現下半身傷勢，休養到6月才復出。他自知去年因傷勢影響出賽，談到今年新球季，首要目標就是143場全勤，「季後都遵照球隊給的菜單復健，希望接下來春訓到熱身賽期間，強化身體的強度，開幕戰時就讓身體調整到90%的狀態。」

陽岱鋼去年備受期待卻因傷所苦，多少會有些壓力，不過他沒受太大影響，「壓力每年都有，就看自己如何面對它、接受它。」陽岱鋼去年達成生涯1000安、1000場出賽里程碑，展望今年，他距百轟就差10支，也很有機會達標。此外，陽岱鋼也期許在盜壘端能有所發揮。

「希望接下來5年內每年20到30盜！」陽岱鋼表示腳程是自己的強項，去年替自己設下這個目標，到35歲這幾年都能達標，對自己也有交代。他自2013年以47盜拿下洋聯盜壘王後，近年盜壘數銳減，近四季總計只有43盜，前次有單季10盜以上演出，已經是2015年的事。

陽岱鋼去年開始替富士通空調代言，今天穿著一身黑色西裝出席活動，替富士通新產品上市宣傳。他說，2018年是特別的一年，是富士通新團隊出發，他也要迎接新球季到來，期許他跟富士通都能在各自領域，取得更好的成績。巨人2月1日開始春訓，陽岱鋼預計1月中旬返日。

(中時電子報)