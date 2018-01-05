昔批馬政府 藍批陳其邁：反遭蔡政府打到內褲都不剩

2018年01月05日 13:09 中時電子報 陳怡文

2015年大陸宣布，M503航線於3月5日全面實施，經過兩岸協商最終暫緩。為此，民進黨立委陳其邁曾在臉書痛罵，台灣的盤仔政府「從輸到脫褲，到剩下一條內褲！」。昨(4)日，大陸突宣布正式啟用M503北上航線及相關銜接航線，恐威脅台灣空防安全。國民黨文傳會副主委洪孟楷痛批「照陳其邁委員標準，現在大陸方啟動M503航線，蔡英文政府無力也無能溝通，民進黨執政讓台灣連內褲也輸光光，沒穿褲的陳其邁還想在高雄趴趴走嗎？」。

陳其邁曾在2015年3月2日發文表示「從輸到脱褲，到剩下一條内褲！」M503延後實施，截至目前，中國國台辦新聞稿隻字未提。這回往西移6浬比一月中國說將往西移4浬多了2浬，終究我方還是接受M503這條新航路，雙方剩實施日期協商。對國安衝擊根本没變！

w121,122,123更是歷次協商本來没有的，是中國一月時片面突襲宣佈。這次不啟用，也只是回到原點。中國的談判策略靈活，也只有台灣的盤仔政府，讓中國拿了裡子，我們拿了樓梯，卻還沾沾自喜，硬扯和平發展大局，真是見鬼了。

昨大陸突宣布正式啟用M503北上航線及相關銜接航線，恐威脅台灣空防安全。洪孟楷臉書痛批「全民協尋，沒穿褲的民進黨陳其邁委員！」又一個昨是今非，兩年多前M503航線，在馬政府的溝通協調下大陸方延後飛行，卻被當時在野黨抨擊對國安衝擊沒變，還說是讓台灣輸到剩內褲。如果依照陳其邁委員標準，現在大陸方啟動M503航線，蔡英文政府無力也無能溝通，民進黨執政讓台灣連內褲也輸光光，沒穿褲的陳其邁還想在高雄趴趴走嗎？

洪孟楷認為蔡英文政府上任後讓台灣在國際社會上越來越退縮，不只國際組織無法參加，與大陸的溝通也根本虛設，而陸委會更是只剩一張嘴的毫無功能。那些當初要求馬政府去抗議、制裁的綠委們，怎麼沒有用同樣標準去要求蔡英文政府呢？又是一個標準的昨是今非，「海水一退，就看得出誰沒穿褲子」。

且國際社會從來都是實力原則，今天蔡英文執政下讓台灣沒有能力去捍衛和保護自己的權利，讓人予取予求；依照民進黨慣性，一定又是大罵大陸不尊重台灣、或是怪罪在野黨不夠團結；但完全執政的民進黨，人民只要求說到做到、言行一致，有那麼困難嗎？

最後，即便陳其邁委員可能忙著高雄的黨內初選廝殺，但還是要請全民協尋，因為被現在民進黨政府狠狠打臉的陳其邁，輸到連內褲都不剩；奉勸趕快躲起來，思考怎麼自圓其說吧。

(中時電子報)