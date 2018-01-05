4條新航道已飛29架次 民航局警告4航空業者

2018年01月05日 13:41 中時 陳祐誠

中國昨（4）日宣布啟用M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123等3條航路，交通部民航局今表示，至今日4條航路已至少有29架次飛航，呼籲航空業者暫勿使用未經溝通確認的航路，否則後果自負，也不排除有進一步處置作為。

民航局統計，昨日共有中國東方航空、廈門航空、港龍航空、香港航空等4家業者使用4條航路，其中M503航路共飛行17架次，W122與W123各有3架次飛航。今日截至上午11時止，M503北向飛航5架次，W122飛航1架次。

民航局長林國顯強調，中國大陸未遵守兩岸於2015年3月協議所達成的共識，片面啟用M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123航路，陸方應遵守兩岸協議，與我方溝通、確認未來航管作業程序後，方可啟用4條航路。

林國顯說，民航局將約詢4家業者，要求業者暫勿使用未經溝通確認航路，如業者執意飛航，發生後果要自負，民航局也不排除有後續處置，至於手段為何，要保留做政策上思考如何處理。

民航局解釋，依照國際慣例，航班飛行時遇緊急情況一律向右偏航，但M503離海峽中線最短不到8公里，若是由南往北的航班向右偏航，很容易進入台北飛航情報區，有些區域是軍方使用，會有飛安疑慮。民航局已發函80家國籍及外籍航空公司，呼籲不要申請M503及W121、W122及W123航路。

(中時)