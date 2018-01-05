NBA》勇士贏球絕對指標 竟是格林拿大三元！

2018年01月05日 13:11 中時電子報 黃及人

勇士明星前鋒卓雷蒙格林5日拿下17分、14助攻與10籃板的本季第2次、生涯第21次大三元演出，幫助勇士客場力退火箭，根據《ESPN》報導，在格林拿到大三元的這21場比賽，勇士竟然搶下誇張的21勝0敗完美戰績！

從格林這項數據來看，看來勇士真正的絕對贏球指標，並非柯瑞的兇猛三分砲火，也不是杜蘭特或克雷湯普生的火力全開，而是格林拿下大三元，畢竟到現在為止，只要格林拿到大三元的比賽，勇士竟然還沒有輸過1場。

格林也等同把拿下大三元的球隊連勝紀錄來到21場，正式追平張伯倫並列史上第2，在NBA史上球員拿大三元的球隊最長連勝紀錄，是魔術強生保持的24連勝，韋斯布魯克則在他拿大三元比賽中，球隊20連勝排在第4。

5日創下勇士隊史最多大三元紀錄的格林，賽後受訪被問到，這場比賽是否有收穫？他的回答竟然不是達成個人里程碑，而是球隊拿到第31勝，「我們是拿31勝？還是32勝？對了，是31勝，就只有這樣而已，沒別的了。」

「我就是專心打球、順其自然，我一開始打得並不好，出現不少傳球失誤，也傳不夠快，幸好我接下來保持專注，做好簡單的事。」這就是卓雷蒙格林，看來他壓根沒想過個人紀錄，整個腦袋都在檢討自己，難怪他能如此強大。

(中時電子報)