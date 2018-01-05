身形宛如白鯨 空巴首架Beluga XL貨機亮相

2018年01月05日 13:30 中時電子報 李靖棠

據DeeSide新聞網報導，全球兩大航空製造商之一的空中巴士（Airbus），旗下外型酷似白鯨（Beluga whale）、新款的大型貨運飛機Beluga XL，在各方矚目之下，首架原型機於昨日在法國南部土魯斯（Toulouse）基地正式亮相。為了與勁敵波音（Boeing）搶奪貨運市場，空巴於2014年啟動Beluga XL貨機計畫，著手研發新機替換僅生產5架、自1995年服役至今的「大白鯨」超級運輸機（Airbus Beluga）。目前首次試飛計畫訂在今年第3季，一旦飛行順利，將能在明年7至9月間正式投入服役。

BelugaXL: Airbus' next-generation cargo airlifter

不同於傳統貨機，這款擁有特殊造型的運輸機，其實主要功能是載運半成品的客機，如空中巴士A340這類廣體客機的主機身結構。而且為了此類「大型貨物」進出，Beluga XL採用大型貨機常用的掀罩式（Visor Type）機首，可以向上掀開67.25度，機身採用A330客機為基礎設計，機身全長為63.1公尺、機翼寬度為60.3公尺、掛載兩具勞斯萊斯特倫特700發動機，最大載重量約為53公噸、最大巡航距離則可達到4,000公里，比當前的大白鯨載重增加百分之30。

First #Airbus #BelugaXL has rolled out of Final Assembly in #Toulouse this morning. 😍#Avgeek #Aviation pic.twitter.com/BfrBkQDMEx — Jujug Spotting (@Frenchpainter) 2018年1月4日

正在進行卸貨的現役「大白鯨」運輸機。（圖/空中巴士官網）

有趣的是，現役的「大白鯨」運輸機除了運送新機半成品至歐洲各地外，也曾協助運送國際太空站（International Space Station）的補給模組、美國航太總署（NASA）的載具，並在1999年替法國羅浮宮（Musée du Louvre）將鎮館之寶- 畫家德拉克洛瓦（Ferdinand Victor Eugene Delacroix）的《引領民眾的自由女神》（La Liberté guidant le peuple），平安運抵日本東京國立博物館展覽。而一旦新版的Beluga XL確認於明年服役後，舊型的大白鯨將逐步在2025年前退役。

(中時電子報)