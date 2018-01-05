身形宛如白鯨 空巴首架Beluga XL貨機亮相

從2014年開始研發、於日前首架原型機正式於法國亮相的Airbus Beluga XL運輸機。（圖/空中巴士官網）

友善列印
中時電子報

據DeeSide新聞網報導，全球兩大航空製造商之一的空中巴士（Airbus），旗下外型酷似白鯨（Beluga whale）、新款的大型貨運飛機Beluga XL，在各方矚目之下，首架原型機於昨日在法國南部土魯斯（Toulouse）基地正式亮相。為了與勁敵波音（Boeing）搶奪貨運市場，空巴於2014年啟動Beluga XL貨機計畫，著手研發新機替換僅生產5架、自1995年服役至今的「大白鯨」超級運輸機（Airbus Beluga）。目前首次試飛計畫訂在今年第3季，一旦飛行順利，將能在明年7至9月間正式投入服役。

BelugaXL: Airbus' next-generation cargo airlifter

不同於傳統貨機，這款擁有特殊造型的運輸機，其實主要功能是載運半成品的客機，如空中巴士A340這類廣體客機的主機身結構。而且為了此類「大型貨物」進出，Beluga XL採用大型貨機常用的掀罩式（Visor Type）機首，可以向上掀開67.25度，機身採用A330客機為基礎設計，機身全長為63.1公尺、機翼寬度為60.3公尺、掛載兩具勞斯萊斯特倫特700發動機，最大載重量約為53公噸、最大巡航距離則可達到4,000公里，比當前的大白鯨載重增加百分之30。

正在進行卸貨的現役「大白鯨」運輸機。（圖/空中巴士官網）

有趣的是，現役的「大白鯨」運輸機除了運送新機半成品至歐洲各地外，也曾協助運送國際太空站（International Space Station）的補給模組、美國航太總署（NASA）的載具，並在1999年替法國羅浮宮（Musée du Louvre）將鎮館之寶- 畫家德拉克洛瓦（Ferdinand Victor Eugene Delacroix）的《引領民眾的自由女神》（La Liberté guidant le peuple），平安運抵日本東京國立博物館展覽。而一旦新版的Beluga XL確認於明年服役後，舊型的大白鯨將逐步在2025年前退役。

(中時電子報)

文章來源：Airbus complete first Beluga XL airframe

更多精彩新聞請見國際頻道！
擋不住！川普推文痛批爆料新書作… 美學者：台美關係應放印太戰略下…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。