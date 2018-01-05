廢棄物亂丟1年 花蓮吉安驚現10噸垃圾瀑布

2018年01月05日 13:27 中時 張祈

吉安鄉楓林步道旁林地，遭人違法丟棄大量廢棄物長達1年時間，數量多成「垃圾瀑布」。（警方提供）

保七總隊第九大隊去年底接獲花蓮林區管理處通報，指出吉安鄉楓林步道旁林地遭人違法丟棄大量廢棄物，包括廢棄家具、石材、木屑、竹片、塑膠等組成，數量驚人。（警方提供）

保七總隊第九大隊去年底接獲花蓮林區管理處通報，指出吉安鄉楓林步道旁林地遭人違法丟棄大量廢棄物，包括廢棄家具、石材、木屑、竹片、塑膠等組成，數量驚人。（警方提供）

花蓮吉安鄉楓林步道旁林地遭業者惡意棄置廢棄物長達1年，累積十噸重垃圾，數量多成「垃圾瀑布」，一道白溝顯目出現在山頭，經林管處舉發，警方循線調閱監視器，逮獲4名違法棄置廢棄物的兇手。

保七總隊第九大隊去年底接獲花蓮林區管理處通報，指出吉安鄉楓林步道旁林地遭人違法丟棄大量廢棄物，會同花蓮林管處南華工作站及花蓮縣環保局稽查人員到場會勘，經空排畫面評估廢棄物數量高達10噸，遠從4公里山腳下就看得到丟棄地點。

棄置地點位置偏遠，又鄰近保安林地暨水源涵養保護區，當地居民也擔心飲用水遭污染，也可能影響灌溉用水及危害當地自然景觀，警方陸續在沿線加裝路口監視器，經埋伏數天後，終於循線追查到4名承包處理營建廢棄物的業者，疑似貪圖方便，將垃圾載運至山區傾倒。

垃圾瀑布由廢棄家具、石材、木屑、竹片、塑膠等組成，數量驚人。第九大隊偵查小隊調查指出，經清查監視畫面，陸續約談65歲康姓男子、31歲曾姓男子及年約50歲的吳姓、呂姓夫妻等4人，訊後坦承犯行，環保局稽查人員也認定違法事實，全案依違反廢棄物清理法移送花蓮地檢署偵辦。

警方呼籲，花蓮林管處近年來積極運用高科技設備偵查違反森林法等案件包括無人機（UAV）及監視器等，已成功舉發多起不法案件，呼籲民眾切勿以身試法，一旦查獲違法事實，將依法移送究責。

(中時)