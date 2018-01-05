MLB》海盜拋售海賊王 巨人跟大都會有意爭取

2018年01月05日 13:31 中時電子報 蔡銘仁

海盜交易「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)的傳聞，自前年就沒有停過，如今他又成為球隊想拋售的對象，美媒報導指出，巨人跟大都會都啟動協商，其中巨人先前沒能在史坦頓(Giancarlo Stanton)爭奪戰中勝出，就有傳麥卡勤在他們的備選名單。

麥卡勤前年身手有退化跡象，去年表現略有回升，整季出賽156場繳打擊率2成79、上壘率3成63、長打率4成86、28轟、88打點成績，連續七季有20轟以上演出。即將滿31歲的他，合約走到最後一年、薪資尚有1475萬美金，表現又有走下坡的跡象，也讓他成為海盜想拋售的球員之一。

麥卡勤合約沒不得交易條款，想要得標相對容易，目前傳巨人跟大都會有興趣。巨人在隆格利亞交易案中，把原本的中外野手史班(Denard Span)送走；大都會則在康佛托(Michael Conforto)肩傷復健的情況下，外野剩拉加瑞斯(Juan Lagares)和尼莫(Brandon Nimmo)。

不過巨人為把隆格利亞(Evan Longoria)找來，已經犧牲阿洛尤(Christian Arroyo)等新秀，手頭籌碼所剩無幾；而大都會把羅薩利歐(Amed Rosario)列為非賣品後，農場深度也不算特別充足。如此來看，兩隊想讓海盜願意送出麥卡勤，難度都不低。

(中時電子報)