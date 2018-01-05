年度「10大心聞」 女作家輕生、台大潑酸案均上榜

2018年01月05日 13:37 中時 倪浩倫

為了解過去一年，哪些新聞最為影響國人的心理健康，中華民國諮商心理師公會全聯會今公布2017年年度10大「心聞」，當中以「女作家抑鬱輕生」最受國人關注；此外，國人也愈發重視校園輕生和傷人事件，也讓「台大潑酸事件」與「北一女學生輕生」分居第2和第5名；而整年鬧得風風雨雨的一休一休衝擊，也讓民眾和企業皆無法適從，高居10大心聞的第3名。

諮商心理師公會全聯會連續第5年舉辦年度10大心聞票選活動，今年投票樣本包括949名民眾和502名諮商心理師；而2017年的10大心聞則依序為「女作家抑鬱輕生、「台大潑酸案」、「一例一休衝擊」、「同婚釋憲」、「北一女新生跳樓身亡」、「台灣民眾憂鬱比率高」、「傅達仁推動安樂死合法化」、「長照法三讀通過」、「齊柏林墜機身亡」、「妙禪信徒募資供養」。

諮商心理師公會全聯會理事長徐西森指出，過去幾年的重大「心聞」，多為天災與人禍，包括鄭捷隨機殺人案、八仙塵爆、台南維冠大樓倒塌、高雄氣爆等，去年則以「公共政策」、「社會關注」、「個人心理健康」最為影響國人。

徐西森進一步強調，10大「心聞」中，「個人心理健康」就佔了3項，凸顯青少年性教育、校園安全等問題。台南市諮商心理師公會理事長黃雅羚補充，現國高中性教育課程，多只教導像是如何避孕等觀念，但其實現在的國高中生，已開始提早面對各種情感問題，「目前的性教育已無法提供足夠的資訊」。

10大「心聞」中，有多項和自殺有關。黃雅羚提醒，青少年是自殺的高峰期，隨著環境改變、壓力變大，都可能讓青少年情緒失衡，此外自殺個案約有5~7成有跡可循，也呼籲民眾應更重視周遭親友，若發現包含個性轉變、食慾降低、睡眠不佳和人際疏離，可透過「陪伴和轉介」，避免憾事發生。

(中時)