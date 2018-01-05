美學者：台美關係應放印太戰略下 才能平衡中國

2018年01月05日 13:49 中時 江靜玲

美國卡內基和平基金會資深研究員提里斯4日表示，川普政府「印太戰略」只是在回應中國大陸一帶一路讓印太地區合而為一的事實而已；美國和台灣的特殊關係，也應放在印太戰略架構，非僅美台雙邊關係來看才能平衡中國。他說，這對川普政府將是挑戰；台灣也有風險存在。

華府智庫「哈德遜中心」4日就台灣在印太戰略的角色舉行座談會。提里斯指出，在此戰略下，有關台灣美國面臨若干課題，包括美國未來不能再單從雙邊關係角度看待台灣，美台關係應放在印太戰略下來考量才能平衡中國，因若台灣發生衝突，美國不能不依靠日本和其它友邦協助防禦台灣。他強調，這已不是一個「功能上」的意義，而是「政治上」的含意，這對川普政府將是一大挑戰。

其次，提里斯說，美國應明確表示，維持台海現狀符合美國利益，美國應清楚表達，一旦台灣成為中國威脅受害者，美國有責任防禦台灣。他認為，美國根據《台灣關係法》對台灣提供的軍事援助未能跟上中國軍事現代化腳步，希望川普政府在未來3年能扭轉這種情況。

記者在座談會後詢問提里斯，兩岸關係目前僵局未解，台美關係從「功能性」進入「政治性」對台灣豈非太危險？提里斯坦承，川普印太戰略最令他擔心的地方其實在華府，因為川普政府的印太戰略內容計劃迄今仍不是很清晰，對美國如何與亞洲國家強化經貿關係也未提出具體政策，沒人真正知道川普到底會怎麼做，做到什麼程度。在這樣的前提下，對台灣而言當然是冒險，「不知道會支持台灣到什麼程度」。

參與座談會的另一位專家曾任參議員魯比歐助理、目前擔任德國馬歇爾基金會資深研究員的佛萊爾則表示，歐巴馬政府的重返亞洲政策因為怕中國刻意避開台灣，但台美有許多合作機會；台美無法成為正式盟邦，但美國應協助台灣，讓台灣得以納入區域網絡中。他指出，華府長久以來在台美關係中都認為我們能「做」什麼，而非我們能「發展」什麼，希望川普政府能發揮創意，不再自我約束。

(中時)