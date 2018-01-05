陳喬恩10萬交保 台灣酒駕罰多少？律師告訴你

2018年01月05日 13:39 中時電子報 張達智

走紅兩岸的藝人陳喬恩酒駕遭逮，10萬元交保。宅神朱學恒嘲諷，陳喬恩1年賺8.3億，10萬保金「毫無意義，不如不收！」。民眾則認為，台灣酒駕罰則過輕，導致酒駕案件層出不窮。究竟台灣酒駕怎麼罰？律師林智群告訴大家。

律師林智群在臉書貼出《酒駕處罰行情表》，表示在台灣酒駕要付出的代價有兩種，一種是行政罰，就是罰錢、扣車、吊照等；另外一種是刑罰，就是要關的，另外可以併科罰金。

1.酒駕，沒肇事

(1)拒絕酒測→→→扣車，吊照，罰9萬罰鍰

(2)0.02(毫克/升)以下→→→勸導，免予舉發

(3)0.02~0.14尚能安全駕駛→→→勸導

(4)0.02~0.14 &不能安全駕駛→→→構成刑事公共危險罪

(5)0.15~0.24→→→舉發，扣車，吊照，罰1.5萬至9萬，如果不能安全駕駛，還可能構成公共危險罪

(6)0.25以上→→→舉發，扣車，吊照，罰1.5萬至9萬，刑法公共危險罪，2年以下，得併科20萬元罰金(註)

2.不但酒駕，還肇事

→→→除了扣車，吊照，罰1.5萬至9萬之外，還構成刑法公共危險罪，

不管是0.25以上或0.25以下都有罪，

(0.25以下還發生車禍，代表你不能安全駕駛)

(1)致死→→→3~7年

(2)致重傷→→→1~7年

(3)受傷→→→2年以下，得併科20萬元罰金

註：

刑法跟行政罰的不法程度是有層次的，

如果刑法部分，法院已經罰了20萬元，

行政罰的罰鍰(比如說是9萬元)就不用再罰一次了，

不然就會構成一事兩罰，

但是也有另外一個情況，

就是刑法部分只罰了5萬元，行政罰依法可以罰到9萬元，

這時候依照道路交通處罰條例第35條第8項規定，

還是要補繳4萬元罰鍰的喔!

相關法條：

刑法第185條之3

道路交通安全規則第114條

道路交通管理處罰條例第35條

違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12及16條

違反道路交通管理事件統一裁罰基準表

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(中時電子報)