陳喬恩10萬交保 台灣酒駕罰多少？律師告訴你

走紅兩岸的藝人陳喬恩酒駕遭逮，10萬元交保。宅神朱學恒嘲諷，陳喬恩1年賺8.3億，10萬保金「毫無意義，不如不收！」。民眾則認為，台灣酒駕罰則過輕，導致酒駕案件層出不窮。究竟台灣酒駕怎麼罰？律師林智群告訴大家。
律師林智群在臉書貼出《酒駕處罰行情表》，表示在台灣酒駕要付出的代價有兩種，一種是行政罰，就是罰錢、扣車、吊照等；另外一種是刑罰，就是要關的，另外可以併科罰金。
1.酒駕，沒肇事
(1)拒絕酒測→→→扣車，吊照，罰9萬罰鍰
(2)0.02(毫克/升)以下→→→勸導，免予舉發
(3)0.02~0.14尚能安全駕駛→→→勸導
(4)0.02~0.14 &不能安全駕駛→→→構成刑事公共危險罪
(5)0.15~0.24→→→舉發，扣車，吊照，罰1.5萬至9萬，如果不能安全駕駛，還可能構成公共危險罪
(6)0.25以上→→→舉發，扣車，吊照，罰1.5萬至9萬，刑法公共危險罪，2年以下，得併科20萬元罰金(註)
2.不但酒駕，還肇事
→→→除了扣車，吊照，罰1.5萬至9萬之外，還構成刑法公共危險罪，
不管是0.25以上或0.25以下都有罪，
(0.25以下還發生車禍，代表你不能安全駕駛)
(1)致死→→→3~7年
(2)致重傷→→→1~7年
(3)受傷→→→2年以下，得併科20萬元罰金
註：
刑法跟行政罰的不法程度是有層次的，
如果刑法部分，法院已經罰了20萬元，
行政罰的罰鍰(比如說是9萬元)就不用再罰一次了，
不然就會構成一事兩罰，
但是也有另外一個情況，
就是刑法部分只罰了5萬元，行政罰依法可以罰到9萬元，
這時候依照道路交通處罰條例第35條第8項規定，
還是要補繳4萬元罰鍰的喔!
相關法條：
刑法第185條之3
道路交通安全規則第114條
道路交通管理處罰條例第35條
違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12及16條
違反道路交通管理事件統一裁罰基準表
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(中時電子報)
文章來源：林智群律師（klaw)臉書