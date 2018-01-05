中韓代表今首爾會晤 陸學者：為恢復六方會談創條件

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中時

美韓兩國總統昨(4日)商定推遲平昌冬奧會期間的聯合軍演；韓國統一部今天(5日)表示，北韓接受了9日在板門店舉行會談的提議；再加上朝核六方會談中韓團長也將於今天在首爾會晤，一時間朝鮮半島局勢出現和緩跡象。中國國際問題研究院研究員楊希雨表示，在此關鍵點，中韓會談磋商，可為恢復六方會談創造條件，具有助推的重要意義。

大陸央廣報導稱，2018年伊始，朝鮮半島迎來了久違的緩和信號。韓朝兩國不僅在新年互相釋放積極表態，板門店熱線更是時隔近兩年恢復通話。這讓人不禁猜測，擱置多時的六方會談是否即將重啟？半島和平能否就此迎來曙光？

報導稱，中國外交部副部長、中國政府朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑於5號至6號赴韓國首爾與韓國外交部半島和平交涉本部長、六方會談團長李度勳舉行磋商，就朝鮮半島形勢交換意見。這次帶有「六方會談」字眼的磋商，被認為是自2009年北韓單方面退出後， 一扇朝鮮半島實現緩和的「機會之窗」。

報導引述中國國際問題研究院研究員楊希雨指出，在當前半島局勢由緊張開始出現緩和跡象的關頭，中韓會談磋商，具有助推的重要意義。中韓雙方會就恢復六方會談面臨的障礙、困難系列問題進行深入的磋商。雖然這樣的磋商本身不會直接導致六方會談恢復，但會為會談恢復逐步創造條件。

楊希雨表示，此次雙方磋商內容大致可分為回顧、總結、前瞻三個層次回顧就是對從緊張到緩和的過程進行梳理，總結就是雙方對局勢發展交流看法交流結論；前瞻就是對下一步局勢怎麼走交換意見，對對表。回顧、總結、前瞻對於雙方制定各自六方會談乃至半島無核化政策上起到非常好的作用。

(中時)

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