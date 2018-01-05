民進黨強修勞基法 孫大千點出四盲點

圖為前國民黨立委孫大千。(本報系資料)

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蔡英文總統曾說，「勞工永遠是民進黨心裡最軟的一塊」，但對比政府強推的勞基惡法簡直十足諷刺。除了有台大社會系教授藍佩嘉、台大法律系教授陳昭如等數十位教授發起反對《勞基法》修惡的連署，共同主張執政的民進黨應立即停止此一修法外，就連前國民黨立委孫大千也在臉書上直指「勞基法修惡的結果，是把勞工朋友都當成了機器人！」

孫大千今日在臉書上提出質疑，他認為蔡英文總統近日一再宣示，要改善低薪困境的出發點是否並不單純，民進黨顯然希望用提高薪資水平的承諾，來換取勞工朋友在放寬工時標準的讓步。

孫大千提出了民進黨政府在修改勞基法始終不願意正視的四個盲點：

盲點一，相關首長曾經表示，一例一休的制度讓許多有意加班的勞工朋友失去了增加收入的機會。但是，加班是因為薪資過低，而不得不更加辛苦的工作，如果蔡英文總統能夠實現她的夢想，將基本工資大幅調高，勞工朋友就沒有必要為了生活而超時工作了，不是嗎？

並且，此次修法中，將休息日加班從「做1算4」、「做5算8」改為「核實計算」，更是變相減少勞工朋友在休息日的加班收入，與執政黨宣稱對勞工的美意完全抵觸。

盲點二，一例一休當時原本就已經是勞資雙方都不滿意的妥協方案，實施至今一年未滿，各產業均已在人力配置上做出相應的調整，也並未發生哪些企業因此無法經營而倒閉。同時，許多商品及餐飲服務也逕自漲價完成，消費者亦已經接受與習慣。既然如此，是什麼樣的理由迫使政府不顧一切的於此時推動修法呢？

盲點三，此次勞基法修惡的版本，完全是以資方的角度來考量，勞工朋友的選擇能力相當有限，更遑論缺乏針對慣老闆、惡企業的監督懲罰機制的建立。對現今已經相當不對等的勞資關係實在是雪上加霜。

盲點四，「輪班休息間隔11小時」及「7天應有1天例假」，應該視為勞動人口的基本人權，這是人類與機器人的差別，政府沒有權力連「維持基本身心健康」的條件都予以剝奪。更重要的是，政府完全沒有任何數據和理論支持，血汗超時工作可以「提升競爭力」的主張。

勞基法的立法精神乃為了保障勞工的基本權益，如今卻成為政府和資方聯手壓榨勞工的工具，這是何其諷刺，何其悲哀。

(中時)

文章來源：孫大千臉書

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