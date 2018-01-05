結盟亞洲數位音樂龍頭 KKBOX限量悠遊卡出爐

悠遊卡公司與KKBOX跨業結盟，推出限量紀念悠遊卡。（悠遊卡公司提供）

友善列印
中時

悠遊卡跨業結盟續創新頁！悠遊卡公司今年再度與亞洲數位音樂領導品牌KKBOX合作，擴大發行「第13屆KKBOX風雲榜限量紀念悠遊卡」，持卡人享有尊榮待遇，凡出席本月20日KKBOX風雲榜頒獎典禮，當天可搭乘悠遊卡免費接駁專車，經由專屬通道感應快速進場，同時參加悠遊卡周邊活動還能順手做公益，體驗悠遊卡多元便利性。

第13屆KKBOX風雲榜頒獎典禮預將在本月20日首度移師高雄巨蛋舉行，悠遊卡去年首創娛樂應用新風貌，與KKBOX跨產業結合，成績深受好評。今年雙方再度攜手合作，擴大發行「第13屆KKBOX風雲榜限量紀念悠遊卡」，為歌迷特別打造的專屬悠遊卡將帶領持卡人進入巨星匯演、震撼視覺聽覺的娛樂大秀。

悠遊卡公司表示，配合本次活動舉辦，悠遊卡當天提供兩輛電動公車於左營高鐵站至高雄巨蛋之間免費接駁，持有KKBOX風雲榜限量紀念悠遊卡的樂迷抵達會場後，可經由悠遊卡專屬通道感應快速進場，享有尊榮待遇，活動結束後，特製卡片可留做紀念，也可做一般悠遊卡使用，環保又便利。

值得一提的是，本次活動注入公益性質，民眾持悠遊卡至悠遊卡公益活動攤位可免費體驗「相片快印機」，可選擇悠遊卡特製相框，只要完成列印相片1次，悠遊卡公司就捐50元給公益團體「愛樂種子」，做為協助都市邊緣與偏鄉地區弱勢家庭學童的音樂教育經費之用，協助公益團體將音樂種子散播於偏鄉弱勢家庭。

活動當天，悠遊卡吉祥物BeBe也會出現在悠遊卡公益活動攤位與大家同樂，與BeBe快閃合照完成任務，可獲贈精美贈品，數量有限送完為止。

(中時)

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