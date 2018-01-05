竹市推數位行動學習 46所學校無線網點100％

2018年01月05日 14:22 中時 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市全面強化學生數位學習環境，讓學生在校園的各個角落都能透過行動裝置進行學習。（陳育賢攝）

新竹市全面強化學生數位學習環境，讓學生在校園的各個角落都能透過行動裝置進行學習。（陳育賢攝）

新竹市推動數位行動學習有成，全市46所學校無線網點達百分百，第2網點也達50％，全面強化竹市學生數位學習環境，讓學生在校園的各個角落都能透過行動裝置進行學習，其中高峰國小首次參加教育部國中小行動學習優良學校選拔即獲獎肯定。

市長林智堅表示，除無線網點達100％外，近年也投入28億積極推動「新校園運動」，挹注近9000萬元經費建置完善的數位學習環境，包含購置540台平板電腦、汰舊換全市45校1274台單槍投影設備以及73間學校電腦教室，同時，市府每年投注超過300萬元經費，積極推動行動學習計畫。

目前已有高峰、新竹、青草湖、茄苳、南寮等國小，以及光華、虎中、三民與竹光等國中共9校參與數位行動學習，並透過清大、台北教育大學等校的輔導合作，積極強化學校推動學生行動學習方案，在校園中推廣行動教學。

教育處長李芳齡表示，2018年高峰國小首次參加教育部國中小行動學習優良學校選拔，在全國199隊參賽團隊中，即以《重現「峰」華─再創玻璃e條街》主題，獲得行動學習優良學校，指導教師溫至帆更獲得傑出教師獎，並入圍僅有4個名額的最佳教案設計獎，足見新竹市豐厚的數位資訊教育力。

(中時)