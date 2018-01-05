廣州番禺老渡口停航 街坊依依不捨

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旺報

連接番禺韋湧和順德勒竹兩地的韋湧渡口，近期貼出告示，將從今年1月1日起停航。消息一出，數千名街坊前往合影留念。雖然韋湧渡口停航期間，周邊鄰居需繞遠路出行，但海華大橋通車後，將能縮短行車時間。韋湧村村委表示，隨著周邊路橋交通不斷完善，渡口停航也是大勢所趨。

韋湧渡口可追溯至明末清初，康熙年間的《廣州府志》就記載「韋湧渡」一詞，而《番禺縣志》更寫明「韋湧用簕竹渡」。番禺石壁街韋湧村、順德陳村鎮勒竹村隔岸相望，就靠著韋湧渡口的幾名船工、一艘艘的輪渡，多年來把街坊從彼岸渡到此岸。

得知渡口停航的消息後，去年12月31日有不少乘客在兩岸等候，舵手方先生說：「最後一日的人流量，大約是平日6倍，有近千名遊客，他們都是來看渡口停航的。」此外，也有人上船後捨不得下船，導致過渡人流迎來了一波小高峰。

雖然韋湧渡口深受街坊喜愛，但因附近的海華大橋即將建成，客流量減少後，政府補貼也會停止，不得已只好停航。

作為韋湧渡口多年經營者、船長蘇先生說：「雖然村委會免去渡口的租金，但每日近500元人民幣的收入，難支撐船隻人工成本、維修保險等支出；另外承租期限也到了，經商議還是不再續租。」

目前還在施工的海華大橋，已完成順德岸主橋主塔封頂，及部分橋墩的建設。據了解，海華大橋全長2.84公里，雙向八車道，預計今年10月建成並試通車。

(旺報)

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