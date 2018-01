2018年01月05日 14:30 時報周刊 溫博鈞

江川徹薩克斯風創作專輯《I Miss You》。

聆聽江川徹的薩克斯風演奏,可以聽到濃郁的情感,就像在與他的靈魂對談般。這位薩克斯風演奏家推出了張全創作專輯《I Miss You》。曲風從恣意縱情的〈流浪〉,柔情似的〈I Miss You〉,到痛徹心扉的〈How To Let You Know〉,將薩克斯風迷人動聽與強烈渲染的特質發揮到淋漓盡致。

江川徹說:「薩克斯風這迷人的樂器,被廣泛地使用在西洋流行樂中,也發揚於爵士樂。我希望能融合這些特點,再加上台灣流行樂的元素。」基於這樣的初衷,江川徹一股腦地投入創作。過程中雖有許多難關,不過在對音樂及薩克斯風的熱愛支撐下,終於完成了這張專輯。除此之外,江川徹也馬不停蹄地積極規劃下張專輯的製作及樂團的演出,繼續不斷地創作及演奏下去。

問到專輯製作及音樂創作的難處時,他微皺著眉頭微笑表示,其實在整個過程中他學到了許多,也接受到很多朋友的熱情幫忙。「音樂都是藉由生命體會,再轉換成音樂呈現。」江川徹打趣地形容他對音樂的態度。

(時報周刊)