身障遊客搭復康巴士 暢遊台中花毯節

社會局5日出動復康巴士載著32名身心障礙朋友及家屬前往賞花，局長呂建德到場分送當地生產的百合花。（陳世宗翻攝）

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參與的身心障礙者表示，感謝市府透過活動鼓勵身障人士走出戶外，讓大家輕鬆自在地賞花。（陳世宗翻攝）

台中國際花毯節展期即將於1月7日結束，為把握機會，台中市政府社會局5日出動復康巴士載著32名身心障礙朋友及家屬前往賞花，局長呂建德到場分送當地生產的百合花。參與的身心障礙者表示，感謝市府透過活動鼓勵身障人士走出戶外，讓大家輕鬆自在地賞花。

台中市政府社會局今日舉辦「花毯無障礙輕旅行」！呂建德表示，市府去年運用公益彩券盈餘基金舉辦5場次「無障礙輕旅行」，帶領身障朋友走訪高美溼地、東勢林場、嘉義東石漁人碼頭、宜蘭蘭陽博物館、后里花博等景點，共234位身障朋友及家屬參加，迴響熱烈，未來會持續辦理。

呂建德也感謝台灣家安社區關懷協會結合醫院資源，提供隨行照護，讓身障朋友輕鬆無憂參與無障礙旅遊行程。

台中市脊髓損傷者陳華國與視覺障礙者李彥表示，感謝市府舉辦活動，讓身障朋友可以走出戶外，輕鬆自在地來一趟輕旅行。

社會局強調，此次花毯節除提供民眾預約復康巴士接送的服務，也在中科停車場定點定時設有復康巴士接駁服務，中科停車場接送時間為每一小時固定發車一次，或依照居住地撥打預約中心電話先行預約。非台中本地遊客也可在中科停車場換乘復康巴士。

(中時)

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