通緝犯「偷留一手」藏槍欲反抗 警眼明手快制伏

2018年01月05日 14:15 中時 呂筱蟬

鄭姓通緝犯攜已上膛槍枝及毒品遭警逮。（呂筱蟬攝）

遭新北、桃園地檢署同時發布強盜及毒品等三案通緝的58歲鄭姓男子，5日上午在中壢區龍東路的家中，被平鎮警方循線逮捕，警方在他家中起出已上膛制式90手搶1把、子彈9發、海洛因、安非他命毒品及吸食器，警方逮捕時，還擔心鄭男持槍反抗，所幸員警眼明手快立即將人制伏，沒有發生意外。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示， 專案小組前往查緝，當鄭男開門時，警方除了立即將人逮捕外，並發現海洛因、安非他命毒品及吸食器、就大剌剌的擺在桌上，經清查後，共有毒品安非他命0.5公克及一級毒品海洛英0.4公克。

正當警方正找尋鄭男其他違禁物品時，發現鄭男死命的坐在一團黑色衣服上，衣服似乎還包著物品，引起懷疑，經要求鄭男起身後，打開一看赫然發現竟是一把已上膛的90手槍及子彈，讓員警嚇的冷汗直流，還好警方及時發現，沒有發生狀況。

鄭姓男子向警方供稱，槍枝及毒品是向一名綽號小王的男子，以7萬元買來用來自保及吸食的，沒有犯案，但警方對鄭男避重就輕的供詞保持懷疑，警訊後，除將人解送新北、桃園地院歸案外，並深入追查槍枝及毒品來源，有無涉及其他刑事案件，以釐清案情。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)