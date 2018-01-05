看上年輕肉體 馬術教練猥褻兒子女同學

2018年01月05日 14:38 中時 李文正

41歲吳姓馬術教練，2016年中秋節在家舉辦烤肉，就讀國中1年級兒子找5名同學同歡，晚間10點，吳佯稱要載唯一的女同學兜風，但實際上，帶她到住家附近的賓館，隔著衣物猥褻她的胸部、下體，還好女同學以臉書訊息錄音求救「不要弄啦，白癡喔」，吳才肯罷手，士林地院宣判，依強制猥褻罪判決吳男有期徒刑9月，可上訴。

居住內湖區的吳男，中秋烤肉時第1次見到兒子的女同學，主動攀談獻殷情，還拿肉給她吃，直到晚間10點多，提議說要出去兜風，隨即騎車載被害女子到賓館。

被害女同學說，電梯門一開發現櫃檯，覺得怪怪的，但這名色叔叔說「進來啊」，隨即開房並躺上床，趁她坐在床緣時，隔著衣服摸她胸部，女同學抵抗說：「你再摸我試試看！」吳強行撲倒隔著褲子猥褻下體、親吻臉頰，女同學極力反抗，並用手機錄音「不要弄啦，白癡喔」傳給同學，吳才說「不玩了，不玩了」隨即離開。

吳隨即躲到廁所裡與朋友視訊，並說「我很想哭」、「我被我朋友他爸...」，向朋友暗示有狀況「你不救我，我就來不及了。」朋友立刻報警，指同學爸爸企圖強暴她。

但吳男辯稱，被害女子時常說謊，有吸菸、喝酒的惡習，如果有危險，可以傳訊息給朋友，為何自己不報警，且床單都沒有動過，否認猥褻兒子同學。

合議庭審酌，進入賓館只付450元，根本不是要讓女學生過夜，遭遇危險時，女同學僅以手機訊息求救合情合理，兩人第一次見面，並有任何過節，更沒有理由要誣陷被告入罪，對於吳男辯詞完全不採信。

判決指出，女同學在警詢、偵查中的筆錄前後一致，且被告犯後否認犯行，並未與女學生和解，判決有期徒刑9月，全案仍可上訴。

(中時)