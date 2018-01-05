照顧弱勢 中市府提供在地化、及時化服務

台中市舉行家庭福利服務中心成果展，市府感謝落實弱勢家庭照顧。（盧金足攝）

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中時
／台中報導

台中市府社會局5日舉行「家庭福利服務中心成果展開幕暨感恩記者會」，由社會局長呂建德頒發感謝狀，感謝長期協助各個家庭中心的個人、團體及志工隊，期盼透過活動招募更多善心人士投入家庭福利服務中心公益行列。

呂建德指出，台中去年陸續將家庭福利服務中心由9處增加至14處，提供3萬2999服務人次，未來將持續提升服務可近性及即時性，落實照顧社區及弱勢家庭。

活動現場也聯合展示台中市14個家庭福利服務中心年度成果，以及志工、服務家庭兒少和親子的作品，社會局表示，希望藉由展示活動，讓市民更加瞭解家庭福利服務中心的業務，並肯定社會工作的專業。

呂建德表示，為落實建構經濟弱勢及兒少高風險家庭社區初級預防及家庭支持網絡，市府去年積極在各區布點設置家庭福利服務中心，共新增西屯、南區、南屯、烏日、大雅等5處中心，目前全市共14處，提供市民「在地化、及時化、個案化」的專業服務，增加服務的可近性及即時性，深耕福利服務中心在社區的功能，做民眾社區的「好厝邊」。

呂建德也指出，2017年至11月底，家庭福利服務中心的受理案件為4387案，提供3萬2999服務人次，大部分案件與弱勢家庭的兒少相關，家庭福利服務中心透過個案工作、團體方案及社區工作給予適當的協助，家庭中心社工需要連結社區各項資源網絡，建立更完善的預防服務整合體系。

社會局表示，家庭福利服務中心除了個案服務外，每年均會舉辦與家庭相關的活動，加深親子間的互動。此外，家庭福利服務中心去年也有多項創新措施，包括社工員配備平板電腦等行動載具，深入偏遠地區提供交通及行動不便的個案福利申請服務。

兒少高風險家庭工作部分製作網絡宣導影片及動畫短片，使民眾更關注周遭兒少受照顧情形；「兒少高風險家庭復原力計畫」促成高風險家庭親子關係緊密；更結合社會局研發全國首創兒少高風險家庭桌遊，透過寓教於樂的方式，增進社會大眾對高風險家庭的認識及關懷意識，也提升兒少自我保護力。

(中時)

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