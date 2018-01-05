蘇煥智高思博同台 高：共同宣揚理念

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前台南縣長蘇煥智與有意參選台南市長的前立委高思博，今天共同舉辦「還我自治權！區長、農田水利會會長官派利弊」座談會，外界關注兩人同台。蘇煥智說，今天是在討論議題，沒有討論選舉，因為高思博對這議題也很關注，所以共同來推。

高思博則說，蘇煥智是他台大法律的學長，他也是蘇煥智臉書的長期粉絲，對於這兩項議題，很多觀點討論後覺得十分接近，而且藍綠都有做過一些事情，「我們認為不是做得很對」，既然有共同的見解，就可以說些比較公道的話，共同宣揚理念。

被問及參選台南不容易，高思博說，對國民黨來說，全國都不好選，但台南是「艱鉅中的艱鉅」。他作為國民黨的中生代，向來主張國民黨要有新戰法，全面由中生代應戰，是全國一盤棋的狀況。不過還是要看黨中央佈局，如果要選，就盡力去打，勝算高低要置之度外。

至於屆時參選會不會邀蘇煥智站台？高思博說，選舉是一件很有政黨立場的事情，朋友一場不能讓對方為難。選舉的事情現在還沒有一定，但對於這麼有政黨立場的事，還是會顧及自己的政黨立場，不會做這麼有政治意涵、讓人為難的事情。

另外，蘇煥智被問到參選台北市長的規劃時，僅表示「目前還在評估」，聽取各方意見中。蘇煥智說，每次選舉都是一個改變台灣的重要機會，所以在選舉當中，應該要把現階段台灣的困境有機會做更完整的表達。

對於外界評估只要蘇煥智出馬，就會瓜分柯文哲票源，屆時可能導致「蘇柯相爭，藍營得利」，蘇煥智說，他還沒想到這個問題，現階段在考慮的就是2018這麼重大的選舉是台灣階段性檢討議題，階段性推動議題的解決，推動台灣往前邁進的機會。

(中時)

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