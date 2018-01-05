什麼？「鹽水雞」是用淘汰雞 行家揭真相

2018年01月05日 14:36 中時電子報 莊楚雯

台灣夜市常見的鹽水雞，在剛吃完油膩的食物後來一點，解膩的效果滿分，是很多人消夜的選擇！但你知道鹽水雞是怎麼來的嗎？其實鹽水雞是用淘汰雞做的，就讓家告訴你什麼是淘汰雞、製作過程如何、吃下肚衛不衛生。

1.鹽水雞是用淘汰雞

「小么雞鹹水雞」加盟主陳永璘表示，雞農的淘汰雞指的是「生蛋率不合格的母雞」，並不是身體狀況差、有病的雞。雞農將淘汰的蛋雞賣給鹽水雞批發場，批發場再用鹽水燙煮、冷卻，讓雞吃起來的口感爽脆、肉質偏硬、有咬勁。

2.製作鹽水雞過程

鹽水雞加盟主陳永璘還說，台灣的鹽水雞批發場與雞農簽約，當生蛋的母雞吃的飼料比下的蛋還多，就把牠歸類為淘汰雞，帶去電宰、放血、去毛，經獸醫檢驗合格後用負10度C輸送帶送到吊掛式鍋爐現煮、冷卻、冷凍，宅配給業者。

3.鹽水雞攤販衛不衛生

鹽水雞攤販的擺攤時間通常為下午5點到晚上12點，意思是食材會暴露在室溫下7小時，因此開放式工作台更需要注意環境衛生！依據食品安全，食物放在4～65度C、超過4小時，只要有細菌感染了，都有可能食物中毒。所以購買鹽水雞時，建議選擇有加蓋的工作台，讓食材保存在適當的溫度。

為了避免食材交叉污染，購買時先觀察老闆的雙手，是否為左手戴上扒雞手套，處理食材；右手拿工具，如剪刀、放調味料，兩手分開使用，才能保障吃下去的食物安全無虞。

(中時電子報)