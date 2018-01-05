IAAF認定的銀質標籤萬金石馬拉松3／18登場

2018年01月05日 14:32 中時電子報 黃邱倫

上周剛獲國際田總銀標籤認證的新北市萬金石馬拉松，今日上午在新北市政府舉行跑衣暨周邊商品發表會，由新北市侯友宜副市長與名模跑者林又立、世大運金牌選手楊俊瀚、鄭兆村與「最帥排球隊長」阿非陳菀婷以及網路票選2017十大主播女神第二名的蔡宜靜、新生代型男主播藍于洺等，共同發表2018萬金石馬拉松專屬跑衣及周邊商品，展現屬於「萬金石」的獨特運動時尚。

侯友宜表示，萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤認證，是台灣最高等級的馬拉松賽事，真的非常開心！2018萬金石馬拉松將在3月18日登場，會場、醫療、博覽會、電視轉播等將全面升級，全新的主會場規劃與電音氛圍營造，跑友們敬請期待。

2018萬金石馬拉松專屬跑衣設計由連續五度獲得德國紅點設計大獎、多次入圍德國iF設計大獎、全美獨立音樂獎年度唱片設計及金曲獎最佳專輯設計的台灣本土設計師賴佳韋親自操刀，萬金石跑衣引領時尚，以精神象徵「女王頭」為主題，結合「風」的意象與女王頭相逆的線條，象徵跑者不畏艱難逆風向前的精神；主色調延續2018賽事主視覺設計，將萬金石海岸線賽道天空粉紫色晨曦轉為較搶眼的紫色做為跑衣底色、搭配代表逆風向前的粉色線條，透過兩種色調的互相牽引、將速度感呈現於跑衣上。

此次發表會由台灣首位完賽四大極地馬拉松女子選手同時也是國際名模林又立領軍，世大運金牌選手楊俊瀚、鄭兆村及中華隊最帥排球隊隊長阿非陳菀婷以各自的運動專業領域結合走秀，show出萬金石馬拉松特有的運動時尚。

(中時電子報)