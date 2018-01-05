工頭誤將5萬微信轉帳給陌生人 隨即遭封鎖

2018年01月05日 14:43 中時電子報 喻華德

去年12月28日，一位來自甘肅，在陝西工作的張姓工頭因工地停工，使用微信將老闆提供的10人返鄉路費5萬元使用微信轉給工人王芳，想說讓王芳去分給其它九人，轉帳後電話與王芳聯絡時才發現王芳並未收到款項，同時收款者已將他封鎖，同時微信並未提供人工客服，因此求助無門。此事在大陸引起熱議。

29日據《華商報》記者向張姓工頭查證，收款者的微信帳號名為「希望」，張師傅說這是兩個月前透過手機通訊錄的電話號碼新增的好友，但他存入通訊錄的這個電話號碼是王芳的。而記者與王芳聯絡，她表示當初她是使用另外一個電話號碼註冊微信，也並未看到張師傅加她微信好友。她說：「當時還奇怪，他沒我的微信帳號，怎麼轉錢給我？」

張師傅和其他工人陸續跑了派出所、公安局及未央區法院，但因為微信並未設有人工客服，兩次向微信申請收到的都是程式自動回覆，變成要提告也無法得知收款人是誰。他希望這位「希望」先生能主動退還5萬元，讓辛苦一年的農民工能早點回家。

陝西樂友律師事務所主任賈永進律師認為，要起訴對方追回轉錯的錢，張師傅可先聯絡微信管理平臺，要求微信提供收款人的真實資訊。當知道了收款人的資訊後，若收款人還是拒絕返還時，依據《中華人民共和國刑法》第270條及陝西省高級人民法院的指導意見，收款人就可能構成「侵佔罪」，張師傅可向法院提起刑事自訴，要求追究收款人侵佔罪的刑事責任，並返還5萬元。也可通過民事訴訟，要求其返還不當得利的5萬元。

對此，大陸網友「丢丢123」評論：銀行轉帳需要提供收款方的戶名和帳號，支付寶轉帳也會出現收款人實名認證的部分姓名，為什麼微信轉帳就能「暢通無阻」？建議轉帳時增加一個環節，讓轉帳方確認一下收款方的真實姓名。

而網友「猫咪童話」則評論：如果微信只是一個單純的社交工具，那麼重視用戶隱私是毋庸置疑的。可是，當它開通了「支付」和「收款」功能，就涉及到了用戶的財產安全，怎麼能以隱私安全為理由，忽略財產安全呢？建議「關閉未實名認證帳號」的支付交易功能。

在微信針對此情況修正軟體設計前，若是第一次轉帳給對方，謹慎一點先打通電話確認對方微信帳號，應可避免發生這種意外。

(中時電子報)