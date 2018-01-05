築地市場最後新春拍賣 黑鮪魚喊價近千萬

2018年01月05日 14:38 中時電子報 李靖棠

據東京新聞報導，即將於10月歇業搬遷的東京著名地標- 築地市場，於今日舉行遷移前最後一回新春拍賣。今年的最高價，由鮪魚大型專門批發商「山幸」，以高達3,645萬日幣（約954.5萬台幣）的拍賣價格，標下重達405公斤、來自青森縣大間的藍鰭鮪魚。而每公斤最高單價，則由壽司連鎖店「Sushi Zanmai壽司三味」的喜代村創下，該餐廳以約3,040萬日幣（約796萬台幣）拍下，同樣來自青森縣的藍鰭鮪魚，重量約為190公斤、每公斤價格達到16萬日幣（約4.2萬台幣）。

築地市場、最後の初競り 最高額は3645万円

築地市場作為東京最知名的地標之一，以豐富且新鮮的漁獲和海鮮產品吸引大批居民與各國觀光客拜訪，為東京的旅遊帶來不少人潮與收入。然而東京都政府考量到1935年設立的築地市場逐漸老舊且腹地過於狹窄，於2004年的都市計畫中提出遷往江東區的豐洲市場，但事與願違，豐洲市場用地陸續被爆出土壤與地下水遭污染的疑慮，迫使現任知事小池百合子（Yuriko Koike）下令全面徹查並暫緩遷移。

今年築地市場的黑鮪魚最高價以3,645萬日幣拍出。（圖/路透社）

一早就聚集大批批發商與餐廳主廚，築地市場最後一次的新春拍賣非常熱鬧。（圖/美聯社）

擁有完整漁獲供應鍊的築地市場，例行且有特殊模式的鮪魚拍賣透過媒體與網路宣傳，成為前往東京的旅客們必朝聖的景點之一，不僅東京當地的餐廳老闆前來競標，更吸引來自香港、台灣等地的日式餐廳前來投標。2008年就曾有香港的壽司餐廳老闆以44萬港幣（約182.7萬台幣）拍下一尾276公斤重的「鮪魚王」引起注意。

今年最大黑鮪魚、來自青森縣的405公斤藍鰭鮪魚，以高達3,645萬日幣售出。（圖/路透社）

不過，受到漁獲量比去年同期增加影響，今年的新春拍賣最高價，還不到去年7,420萬日圓（約1,943萬台幣）的一半。大型批發商表示，比起去年僅有20多尾的狀況，今年到貨量達到80多尾，也讓價格因此而下滑。結束新春拍賣會之後，築地仍將持續營運到10月，並在10月6日正式熄燈歇業，八十多年的築地也將畫上休止符，魚販與批發商將全數轉往新落成的豐洲市場，開始另一段精彩故事。

(中時電子報)