半世紀仍老當益壯 A-4天鷹攻擊機續寫傳奇

2018年01月06日 09:01 中時電子報 李靖棠

據美國We are the mighty網報導，和經歷多場實戰洗禮的F-4幽靈II戰鬥機（F-4 Phantom II）相似，由美國道格拉斯飛行器公司（Douglas Aircraft Company）研發生產、於1956年投入服役的A-4天鷹式攻擊機（A-4 Skyhawk），在經歷越戰（Vietnam War）、福克蘭戰爭（Falklands War）和贖罪日戰爭（Yom Kippur War），服役超過半世紀後，仍有少部份的天鷹式攻擊機持續在阿根廷翱翔天際，讓這架多功能的傳奇攻擊機，持續在天空中續寫其英勇故事。

Discovery Wings Great Planes - A-4 Skyhawk

由美國海軍提出需求、道格拉斯飛行器公司負責研發設計，屬於攻擊機的架構，而非戰鬥機的機型。但也因為其機身輕盈、且機動性極高的特色，讓A-4天鷹攻擊機不僅僅是海軍上一代航母艦載機主力，更是後來多款戰機飛行員的訓練機，像是F-14雄貓（F-14 "Tomcat"）或F-18大黃蜂（F/A-18 Hornet）等。機型採單座、單發動機與三角型低單翼設計，可以進行空中加油續航。雖然已在美軍退役，但藍天使特技隊（Blue Angels U.S. Naval）卻看中其機動性高的特點，選為特技表演專用機型。

停靠於美軍前一代列星頓號航母甲板的A-4天鷹式攻擊機。（圖/美國國防部）

停靠在聖保羅號航空母艦甲板的巴西海軍A-4天鷹式攻擊機。（圖/巴西海軍）

也因為服役時間夠長、且選購的國家夠多，A-4天鷹攻擊機擁有數量繁多的改良與升級版本，各國也根據自己需求而多有改動，如以色列空軍，就將麾下的A-4攻擊機尾管加長80公分，以防止紅外線導引飛彈直接命中發動機，降低飛行員的空戰危險。A-4天鷹攻擊機最高時速可達1,083公里、最大巡航距離為3,220公里，武裝部份配有2架20釐米的機砲、最大掛彈量為4,000公斤，包含AIM-9響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder）、AGM-65小牛飛彈（AGM-65 Maverick）或甚至是核彈頭。

新加坡空軍的A-4SU超級空鷹攻擊機。（圖/美國空軍）

阿根廷空軍的A-4天鷹式攻擊機。（圖/美國海軍博物館）

除了阿根廷外，南美大國巴西海軍，在老舊的聖保羅號航空母艦（São Paulo）退役後，仍擁有少部份A-4天鷹攻擊機在線上服役；而鎮守麻六甲海峽的新加坡，軍方數年前將其空軍使用的A-4S型，升級修改為A-4SU超級天鷹，但從目前官方資料來看，似乎已將轉為訓練機的A-4攻擊機全數退役。但無論如何，A-4天鷹式攻擊機與F-4「幽靈」戰機一樣，都向全球展現其非凡的能力與壽命，即便經過半世紀的風風雨雨，依然能繼續與後輩戰機一同翱翔天空。

(中時電子報)