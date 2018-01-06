《兩岸星期人物》霸氣女總裁 格力電器董事長董明珠

2018年01月06日 08:31 中時電子報 李靖棠

隨著大陸經濟快速發展，本土民生相關產業也隨之茁壯，其中由冷氣空調起家的格力電器（GREE），崛起的背後，一手將地區小型民營企業，拉拔成當前全球一流的空調製冷公司，都靠著這位霸道女總裁、格力集團現任董事長董明珠。她不僅在仍由男性為多數的中國商界闖出一片天地，更成為媒體關注的重要時事評論人，也讓人好奇，這位霸氣女總裁的背後，究竟藏著怎樣精彩的故事。

魯豫大咖一日行 董明珠發飆嫌員工幹活不妥當

現年63歲的董明珠，出生於江蘇省南京，畢業於安徽省蕪湖幹部教育學院統計學系。畢業後，南下珠海進入格力空調的前身海利空調工程公司工作。從業務經理做起，一路向上爬升至經營部部長、副總經理、副董事長等職務，並在2012年，當集團創始人朱江洪因年齡原因退休後，被任命為格力集團董事長。董明珠還曾在2004年，當選由《中國經濟周刊》評選的2003-2004年度中國十大女性經濟人物。

在會議上，董明珠（圖中央）與恒大集團主席許家印（圖左）合影。（圖/中新社）

董明珠不僅是一名商界女強人，她也是連任三屆的大陸全國人大代表。（圖/中新社）

在她領導下，格力電器從1995至2005年，連續11年空調產銷量、銷售收入、市場佔有率均達到大陸全國首位。更從2003年開始，銷售額以每年30%的速度增長，淨利潤保持15%以上的增幅，讓外界對這位女強人刮目相看。自己笑稱工作狂的她，每天都是早晨5點起床、忙到淩晨一二點才入睡，也因為如此，兒子也被逼著提早獨立自主。但在她身上卻看不見奢華，鮮少化妝、出門總穿打折後的衣裝，董明珠對於員工也相當大方。

從業務一路爬升到董事長，董明珠展現出她的銷售才能。（圖/新華社）

與萬達王健林、小米雷軍等人一同出席頒獎典禮的董明珠。（圖/中新社）

很多小道消息都在質疑她的丈夫是誰，事實上，董明珠的夫婿在她30歲那年病逝，始終未改嫁的她，一個人辛苦地拉拔兒子長大。經營企業有自己一套規矩的她，多次和國美、蘇寧等大型通路商槓上，曾因國美擅自調降其空調售價，而宣布退出其商場；只與尊重他們的商場合作，並自己開始建立專屬的直營銷售店。董明珠認為，在當今浮躁的社會環境下，人們只有沉下心來，認真做事才能把一家企業做好做強。企業只有沉下心來認真做研發，國家才有可能真正強大起來，才有可能長久繁榮下去。

成功將格力電器帶往海外，董明珠前往巴西招商說明。（圖/新華社）

敢說敢做、大砲性格的董明珠，曾在2009年入選英國《金融時報》全球50大女性CEO；並在2015年，成為《富比士》亞洲商界50位權勢女性中第4名。她在大陸商場最有趣的趣聞，正是2013年在頒獎典禮上，與小米總裁雷軍槓上，雷軍表示五年內如果小米模式營業額擊敗格力，願董明珠賠自己1元，董明珠則表示，如果被擊敗願意賭10億。後來隨著小米涉足房地產，她認為，所謂「10億賭約」的條件已經不在，也讓這個約定就此灰飛煙滅。

(中時電子報)