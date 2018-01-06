愛吃肉的要小心！ 肉類不煮熟恐會引發腦膜炎

2018年01月06日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

長期愛吃生食的民眾要小心，若是一個不小心恐會染上「李斯特菌」，在國內感染的病例主要都在65歲以上者，其次則為界在45歲-64歲族群，年長者、免疫力低下者、孕婦及新生兒等更是「李斯特菌症」易感染族群，嚴重時甚至會致死，致死率達2至3成。

吃生菜也會染上李斯特菌。

根據《優活健康網》報導，「李斯特菌」屬於人畜共通病原，常存在泥土、汙水、蔬菜、市售肉品、乳製品，此菌亦可存在無症狀的人類、哺乳類動物及鳥類的腸道及糞便，是普遍存於周遭環境的人畜共通病原，國外也曾發生過食用遭汙染的生菜、未經充分加熱的熱狗、火腿等其實肉品，而引起的李斯特菌病例，目前國內已將新增「李斯特菌症」，若是感染恐會出現，敗血症或腦膜炎等嚴重疾病，嚴重時甚至會導致死亡，致死率高達2-3成，若是孕婦感染，也會垂直感染給胎兒，或是透過胎盤、產道感染給新生兒，進而引發新生兒敗血症或腦膜炎。

食藥署提醒最好不要生食，可以避免感染李斯特菌。

疾管署提醒，李斯特菌症主要是經由食用遭汙染的食物而感染，目前並無疫苗可預防，致病菌於冷藏室的4℃條限價可持續生長繁殖，需加熱至72℃以上方能殺死，所以在日常生活中應盡量避免「生食」，牛肉、豬肉、禽肉或魚肉等肉類，蔬菜都要徹底煮熟後再食用，且在處理生熟食時也應用不同器具，避免交叉感染。

(中時電子報)