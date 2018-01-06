嗆「大人只會玩手遊領低薪」 16歲CEO被疑是超級富二代

上網查看諾亞大陸官網，只是個簡單的首頁，裡面只有喻言之前參加節目的畫面。(圖/翻攝自諾亞大陸官網)

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中時電子報

一位年僅16歲的重慶女生喻言，是大陸電商「諾亞大陸」聯合創始人兼CEO，日前上了一個大陸節目時分享自己的創業歷程，還嗆大人只會「玩手遊、領低薪」。喻言的父親擁有一間資本額千萬人民幣的公司，還有另外幾家公司的法人、股東、主管等職位，換言之，喻言根本就是個超級富二代。

據陸媒報導，喻言當時在節目上表示，自己在14歲帶領團隊「第4屆參加創新創業大賽」，拿下廣東省互聯網行業團隊第1名，取得50萬人民幣獎金；15歲參加融資節目，得到當時當當網CEO李國慶給的100萬人民幣，成為她的第1筆融資，並創立了公司「諾亞大陸」，自稱公司現在市值達1250萬人民幣。

諾亞大陸是個針對年輕人設立的網路平台，可透過語音辨識，推薦網友適合的商品，推薦的民眾，還能獲得部分傭金。不過，上網查看諾亞大陸官網，只是個簡單的首頁，裡面只有喻言之前參加節目的畫面。

然而，喻言說出「在我拿到幾十萬，幾百萬獎金的時候，有很多的成年人還在玩手遊，拿著基本工資，過著十年如一日的生活！」引來大批大陸成年人撻伐，喻言也遭到肉搜，發現喻言疑似是「靠爸族」，所設立的「諾亞大陸」，更是空殼公司。喻言的父親喻華鋒被人搜出，是7家公司法人、6家公司股東，以及8家公司主管，財力雄厚，甚至幫喻言創立「諾亞大陸」。

不過，喻華鋒受陸媒採訪表示，他只是個小小的程序員，家庭也只是個小康家庭。喻華鋒也指出，自己名下的7家註冊公司，有2家被列入經營異常名錄，他坦承，自己這些年創業遇到些問題跟障礙，他是大老闆的傳言並非事實。

(中時電子報)

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