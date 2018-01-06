非說說而已！政大教授周祝瑛強調買蔣公銅像意圖堅定

2018年01月06日 00:43 旺報 李侑珊

政治大學5日召開校務會議，確認中正圖書館的蔣公銅像將移除，並委由校友會募款與處理後續，而在此前，網路多次傳出政大教育系教授周祝瑛，無法接受蔣公銅像被移除，聲稱要購買，周祝瑛發出聲明稿回應，政大人不能支持對已故創校校長銅像提出救援行動的人，對此無法接受，並反問「 這是哪門子的邏輯？」

對於網路傳出周祝瑛曾對外指出，校內蔣公銅像若被拆除，她會主動認購，並加以保護，對此她回應，「本人絕非說說而已」，但該銅像處理委員會召集人李酉潭委員，幾個月前就在政大公聽會等公開場合公開表明，周祝瑛無權利購買蔣公銅像，因此周在5日召開的校務會議中，再度重申一次要購買即將移除的蔣公銅像，但獲得校長周行一的回應，即由校友會優先處理。

周祝瑛強調，她本人始終在詢問如何搶就與購買蔣公銅像一事，但政大校務會議中委員表示，銅像不能以金錢價值來衡量，言下之意即為「可以拆，但不能賣」，對此，她指出， 整件事可以泛政治化到如此地步， 政大人可以忘恩負義到這般田地 但該銅像卻完全不能涉及商業化與金錢， 更不能對想對已故創校校長銅像提出救援行動的人 予以支持，她反問「這是哪門子的邏輯？」

至於學生在網路社群與論壇瘋傳，並要周祝瑛趕快買下蔣公銅像，周祝瑛回問：「請問本人該向誰去買這尊銅像?歡迎指點迷津！」

(旺報)