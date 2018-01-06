台灣原創角色夯！前進亞洲最大授權展！文創IP有「錢」途

（左起）傻笑鱷魚、麻吉貓、猴子大王、酷樂樂展現台灣角色熱情活力。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

搭乘北捷有可愛「麻吉貓」提醒你行車安全、「猴子大王」提著行李箱耍寶秀台灣、「傻笑鱷魚」顛覆傳統要你笑看人生、「酷樂樂」代言台灣航空飛向全球、台灣版愛麗絲「愛米莎」一笑百媚生！當全球景氣動蕩不安，傳統產業面對新科技衝擊時！「圖像授權」已成為台灣新商機，化身咖啡拉花、Line貼圖，不管是Q版、耍酷都能讓人會心一笑，讓台灣創意躍上全球。

台灣原創角色即將前進香港授權展。（文化部提供）

啟動文創IP新商模，前進亞洲最大授權展！

在藝術文化與經濟同時發展的世代中，文化創意產業成為內容經濟中最符合商業需求的產業之一，其中，IP(智慧財產權IntellectualProperty)已成為目前市場最熱門的關鍵字。

文化部為協助國內文創業者拓展國際商機，並將台灣多元且豐富之文化內涵所孕育之圖像及角色推介至國際，以「Fresh Taiwan」台灣原創館形象參與上海國際品牌授權展、香港國際授權展以及日本授權展等國際展會，透過多元行銷方式，帶領台灣原創角色進軍國際授權展。

此外，有鑑於國內咖啡輕食市場興起，本次特地與台灣世界冠軍烘豆達人賴昱權授權之品牌咖啡店「GoodNine Cafe'」進行跨界合作，推出限量原創IP角色咖啡拉花列印，讓Fresh Taiwan所扶植之台灣原創IP在走向國際的同時，同步跨足國內多元產業，啟動文創產業的新興商業模式。

台灣原創角色於國際授權展會大放異彩。（文化部提供）

掌握台灣原創角色多元文化優勢，成功引發國際市場關注

FreshTaiwan台灣原創館甫於去(106)年10月下旬完成2017上海國際品牌授權展參展作業，參展期間，三日入場人數超過2,000人，展位熱度引來國際授權協會注目，現場簽訂之合作意向書更創下新台幣2億以上佳績，授權面向除服飾、生活用品、文具禮品、娃娃機、電動玩具等多元品項外，更與幼兒園和美容院進行空間合作，參展期間吸引超過30家當地媒體邀約報導，愛奇藝、風行網等線上媒體專訪，以及超過20萬在線觀看的直播。

擔任本次Fresh Taiwan台灣原創館經紀總監之何志焜顧問表示，台灣原創圖像IP最大的特色與優勢就是「多元性」，包含日本文化的薰陶、歐美文化品牌的衝擊、同時融合中華文化及台灣本土的原生特有動物、原住民文化等，各具風格的角色，和精彩豐富的文化元素與故事性，常能引發國際市場關注。

文化部文創發展司方衍濱副司長出席致詞。（文化部提供）

台灣原創IP風潮由國內延伸至海外

2018年，台灣原創角色將於1月前進亞洲最大的國際授權展 - 香港國際授權展，並於4月初集結新角色團隊登場日本授權展。其中，參與香港展的角色，包含入圍54金馬獎最佳動畫長片的「小猫巴克里」；近半世紀的服飾品牌猴子大王「八奈奈」；坐擁百萬信眾的「鬧一波大師」。

與台灣世界冠軍烘豆達人授權之品牌咖啡店「GoodNine_Cafe_」跨界合作，限量原創角色咖啡拉花列印。（文化部提供）

亞洲主食代表「米粒大叔」與「貓舌蘭」；台北捷運文化宣傳大使「莎拉公主病」；虎航代言人「酷樂樂」；開朗充滿正能量的「傻笑鱷魚」；運用東方奇幻故事的「小八將」；台灣版愛麗絲「愛米莎」，以及代表「等待與希望」的小紅人等10家國內優秀圖像角色。

香港授權展期間，將與台灣世界冠軍烘豆達人賴昱權授權之品牌咖啡店「GoodNine Cafe'」進行跨界合作，推出限量原創IP角色咖啡拉花列印，讓原創IP角色與世界冠軍咖啡的魅力相互融合，激盪出屬於台灣的文化原味。

為擴大台灣文創品牌參展能量，文化部特與中華民國對外貿易發展協會參展團合作，於香港展及日本展期間，組成大台灣館，期在政府政策的資源輔助及專業指導下，透過國際展會的積累與醞釀，扶植更多台灣品牌獲得國際授權經驗，藉由產業的跨界激盪，提升國內整體文創經濟之升級。

(中時電子報)

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