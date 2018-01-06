1月6日三大報頭版要聞

2018年01月06日 07:36 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

‧立院臨時會8日起將處理《勞基法》等修法，民進黨團拚鬆綁7休1，及輪班間隔11小時、例外8小時等，在野黨團堅決反對。時代力量立委黃國昌等人昨為抗議勞基法修法，會議結束後，帶鐵鍊進議場，並敲破各出入門強化玻璃，鎖上鐵鍊「自囚」議場內，宛如太陽花翻版，但行動堅持不到3小時便撤離，如同大亂鬥。

‧立法院昨天上午召開談話會，處理臨時會議程，民進黨團憑藉人數優勢通過總召柯建銘的提案，確定本次臨時會將處理的議案包含107年度中央政府總預算案、《勞動基準法》修正草案、《農田水利會組織通則》修正草案、《所得稅法》修正草案以及《國家住宅及都市更新中心設置條例》、監察委員人事同意權案。

‧台大校長，由前國發會主委管中閔出線！台大遴選委員會昨晚6點舉行，經校務會議推薦5校長候選人，透過遴選委員會21委員2輪投票，最後管中閔勝出，2月將上任成台大新校長。管中閔稍後在臉書宣布，「即日起不參加任何政黨、黨派活動。」

‧大陸4日宣布啟用M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123等3條航路，交通部民航局統計，至昨日晚間，4條航路已至少飛航44架次，呼籲航空業者暫勿使用未經溝通確認的航路，否則後果自負，也不排除有進一步處置作為。不過，航空界人士吐槽，想管「在界線外飛的外籍航空」，只會變成國際笑話。

◎旺報

‧18年後，「中國的上海」，將躍升「世界的上海」！身為領頭羊的上海提出的「上海2035」城市總體規畫，已獲大陸國務院批覆，依據該規畫，上海將在2035年建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，比肩紐約、倫敦、東京，而2050年，更是要「超英超美」，成為世界最具影響力、卓越的超級城市。

‧大陸品牌手機在全球市場正與美、韓兩國的同類產品形成三強鼎立的局面，根據市調機構Counterpoint發布的最新數據，去年全球智慧型手機的市占率雖然仍由韓國的三星及美國的蘋果分占1、2名，但華為、oppo等眾多大陸品牌手機已經穩居3至7名，其中oppo在亞洲甚至擠下三星、蘋果，以「亞洲一哥」之姿成為亞洲市占率第一的品牌手機。

‧隨著陸企崛起，近幾年大陸的公、民營企業不斷攻占國際間各大企業排行榜，其中，號稱是全球企業「終極榜單」、由《財富》雜誌評比的「世界500強企業」，陸企占有的席位更是逐年增長，以2017年為例，在該榜前五強中，陸企就占了3席，凸顯其在全球市場的分量與影響力。

‧2018年伊始，許多人許下了新年願望，在大陸一個教育平台網站發起的「新年新目標」調查中，近半外國人把學好中文列為2018年新年目標，不少家長帶著子女一同學中文，一項數據顯示，全球中文教師缺口已超過500萬。

◎工商時報

‧多軍快馬加鞭，連日尾盤爆量強拉指數，蓄勢挑戰前波高點，法人認為，盤面資金輪動快速，看好去年12月回檔修正個股具補漲行情，包括南亞科、友達、彩晶等13檔，量能較上周放大、本益比仍低於15倍，可望成為元月大盤衝關急先鋒。

‧美股多頭開春火力旺盛，3大指數周四收盤連袂改寫歷史新高，其中道瓊工業指數一舉衝破2萬5千點大關，並締造僅以23個交易日，就大漲1千點的最速破關紀錄。分析師普遍認為，在基本面維持強勁下，美股後市持續偏多，「技術分析教父」甚至喊出道指今年上看近2萬9千點。

‧美國知名數據分析公司CBInsights舉辦的「全球最值得投資企業」大賽，大陸知名電商阿里巴巴一路過關斬將，淘汰包括諾華製藥、迪士尼、特斯拉和蘋果等全球知名企業，在1月5日的最終投票評選中擊敗亞馬遜，取得「全球最值得投資的企業」榮銜。

‧中華民國股權投資協會、台灣金融研訓院、台灣產經建研會等多個民間協會、智庫共同議起的投資大聯盟籌組，確定1月中旬以「民間前瞻投資大聯盟」之名成軍，據悉行政院長賴清德將親自站台，該聯盟最大目標是要促成民間參與在地投資，落實2018年成為「投資元年」。

(中時電子報)