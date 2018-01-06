墾丁飯店倒閉了 屏東女兒蔡英文究竟為鄉親帶來什麼？

墾丁泊逸渡假酒店5日正式宣告歇業。（資料照片，謝佳潾攝）

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中時電子報
/綜合報導

位於屏東縣車城鄉的墾丁泊逸渡假酒店今(6)日起歇業，60名員工面臨失業。飯店營運總監王柏弘坦言，國內旅遊與大陸遊客減少、一例一休增加成本是歇業主因。諷刺的是，蔡英文總統號稱「屏東女兒」，老家就在屏東楓港，她上台後陸客大跌，屏東鄉親不禁要問：蔡英文執政究竟帶給人民什麼？

屏東縣旅館公會顧問林育先接受中評社訪問時指出，泊逸酒店倒閉與消失的陸客有關，該飯店位於車城鄉海口，距墾丁大街與南灣等地人潮較遠，一旦墾丁人潮無法產生外溢效果，周邊地區飯店生意就會受到波及。

林育先表示，過去統獨議題在屏東並非票房，但政黨輪替後，屏東恆春的鄉親開始在思考「屏東女兒蔡英文」究竟能為屏東人帶來什麼？維持現狀的結果是陸客消失，全台飯店都在苦撐，恆春地區旅館業績至少掉了五成，還有部分墾丁民宿已經在找尋買家脫手，可見恆春半島、墾丁觀光已陷入困境。

林育先說，這幾年屏東鄉親組團赴大陸交流比例不少，去後返台都對大陸進步稱讚不已路。他擔任屏東縣黨部書記長時也規劃鄉親赴北京，包括屏東瑪家鄉鄉長梁明輝等人也在去年春節赴北京販售農特產紅藜等。北京消費力驚人，梁鄉長帶去的紅藜不到兩天就被搶購一空，瑪家鄉親對於那次推介會交流心滿意足。

對於墾丁觀光飯店倒閉一事，林育先指出，在陸客銳減、僧多粥少的情況下，業者受到衝擊是必然的。恆春居民苦哈哈，陸客銳減不只影響飯店，還包括餐廳、地方小吃、伴手禮、民宿及導覽業者生計。陸客消失牽一髮動全身。現在恆春居民只能苦等周末，看有沒有台灣觀光客前往消費。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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