陸逕啟台海4航路 IDF擬全年駐防澎湖

陸開通M503四航線，為增防空應變時間，我IDF經國號戰機，擬全年進駐澎湖。(本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導
大陸開通M503北上航線，離海峽中線最短距離僅7.8公里；3W航路則跨半個台灣海峽，增加國軍空防壓力。(中央社製圖)

(11:00更新 空軍官員回應)中國大陸前天逕自啟用近海峽中線4條航路，導致我空防應變時間縮短。今傳出，軍方慎重討論，原夏季部署澎湖的IDF(經國號)戰機中隊，將改為全年常態部署；空軍官員回應，這是其中一個選項。另大陸遼寧號航空母艦戰鬥群，昨穿越台灣海峽，我F-16掛彈升空戒備因應。

大陸開通M503等4航線，其中3W(W121、122、123)東西向航路，橫跨半個台灣海峽，危及我防空應變。冬季強烈東北季風雖不利戰機活動，但3W航線開通後，局勢丕變，《自由時報》今報導，資深官員昨指出，軍方慎重研議，澎湖IDF戰機中隊擬調整成全年常態部署，爭取空防預警時間。中央社報導，空軍官員說，只要有需求，隨時可配合。

大陸遼寧號航空母艦，近1年已3度穿越台灣海峽。(中新社資料照)
F-16戰機傳昨天掛彈升空。(資料照，陳姓航空迷提供)

另外，中共遼寧號航艦，昨伴隨飛彈驅逐艦、護衛艦等4艘以上船艦，再度穿越台灣海峽，沿海峽中線以西航行，在昨晚南下駛離我防空識別區。媒體報導，據悉，國軍派F-16等戰機掛彈升空，基隆級飛彈驅逐艦(紀德艦)、成功級飛彈巡防艦(派里艦)等同步監控。

這是遼寧號航艦戰鬥群，自去年1月來，3度穿越台灣海峽。1年前，遼寧號為首的6艘軍艦編隊，是從海南島慢速北返，大白天高調通過台灣海峽，首度完成繞台一周；我出動紀德艦等6艦、IDF和F-16戰機多架次警戒。當時國防部大動作公告媒體，安定人心，這次相對低調很多。

(中時電子報)

1年前，遼寧號繞台，我國防部派紀德艦為首6軍艦監控，並按三餐，多次發布遼寧號動向；這次國防部顯得低調很多。圖為左營號紀德艦。(中時資料照)

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