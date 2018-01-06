「你想幹嘛」！鑰匙被色鄰居撿走 19歲處女正妹遭性侵

2018年01月06日 08:15 中時電子報 孫曜樟

高雄一名年輕的19歲正妹獨自租屋居住，去年5月不見鑰匙返家尋找，卻撞見對房的劉姓男子站在她門前，被害女子感覺有異又找不著鑰匙，於是晚上就寢時用桌椅等物擋門後，不料，劉男仍持撿到鑰匙硬闖，她雖拼命抵抗並哀求「我還是處女！你不要強姦我」，卻更激起劉男性慾，最後連牙齒都斷了仍遭性侵，法院審理後，將劉嫌依侵入住宅強制性交重判9年徒刑，可上訴。

判決書指出，高雄市大寮區一棟4樓透天厝被房東改建成出租套房，分租給7名房客，被害女子原獨自住在3樓，去年5月，對面搬來一名劉姓男子，被害人原不以為意，據蘋果日報報導，某日她出門發現鑰匙不見，遂返回尋找，卻見劉男呆立在她門前，他感到不對勁再加上鑰匙遺失，便在睡前特別用行李及桌椅加強大門阻擋力。

不料，隔天凌晨劉男竟持鑰匙闖入，她極力抵抗並哀求說「我還是處女！你不要強姦我」，但劉男聽到被害人仍是處女，更激起性慾最後用手指性侵，還在完事舔了舔她的私處才離去。劉男到案後坦承，他在租屋處3樓撿到一把鑰匙後，就從樓下一路開門試到樓上，試到對面房客大門時確定為對門房客遺失時，正好碰到年輕貌美的被害人從外折返，嚇得他趕緊故作鎮定離去。

可是回到房間後，腦中一直浮現被害人的倩影，一時凍袜條才拿鑰匙想偷闖鄰居房間，但才開門就把被害人嚇醒，雙方一路追打出來，他害怕驚醒其他房客將被害人推回房內後，在其同意下用手指性侵得逞，否認侵入住宅性侵。

但檢警方重回現場發現女子房內多處血跡斑斑，與劉姓男子所稱不符，且被害人身上多處受傷廷牙齒都斷了，因此，不採信劉嫌說法，法官認為，劉姓男子的行為屬「侵入住宅強制性交罪」，加上曾有竊盜前科符合刑法得加重其刑，遂依侵入住宅強制性交重判9年徒刑，全案仍可上訴。

(中時電子報)