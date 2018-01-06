曾帶出24連勝田中將大 名教頭星野仙一癌逝

2018年01月06日 08:49 中時電子報 蔡銘仁

在日職有「鬪將」之稱的名總教練星野仙一，傳奇人生劃下句點，日媒報導，他在4日早上5點25分就傳不敵胰腺癌病逝，樂天球團今(6日)證實這項消息，曾帶出24連勝的田中將大、讓樂天笑擁隊史首座冠軍的星野，這個月22日本來要迎接71歲生日，如今卻與世長辭。

星野在中日當球員時期戰功彪炳，六度入選明星賽、1974年拿到澤村賞跟央聯救援王。星野1987年起於中日展開總教練生涯，先後待過中日、阪神跟樂天，不過僅2013年在樂天時率隊奪冠；總計他17年執教累積1198勝1065敗、勝率5成29，帶兵勝場數排日職史上第10。

星野在2003跟2013年，拿到象徵該年日職有巨大貢獻的正力松太郎賞，也曾於2007年亞錦賽跟2008年北京奧運，擔任日本隊總教練，在日職影響力不小。他2014年卸下樂天兵符後，轉任樂天球隊副會長，去年跟伊東勤、平松政次入選日職的名人堂「野球殿堂」。

據日媒報導，星野前年7月時就因急性胰腺炎住院，就確診罹患胰腺癌；隨後他休養一陣子後，去年12月底病情惡化，然而即便臥病在床，仍說出「想出席教練會議」。球團發表聲名寫道，直到最後都未燃盡對棒球的熱情，他是把一輩子奉獻給棒球的星野副會長。

(中時電子報)