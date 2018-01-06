色老爸中秋叫兒約友烤肉圖性侵 美少女開視訊呼救保身

吳姓色父中秋節叫兒約友開烤肉趴，竟將兒子15歲女性友人載出意圖性侵，幸美少女開視訊即時向友求救才保住貞操。(圖/中時資料照)

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中時電子報

北市一名吳姓色老爸前年中秋節叫兒子約朋友來家開烤肉趴，到了深夜他藉口要騎車兜風，將兒子15歲女性友人載出門，不料，他竟將美少女載往旅館硬壓床上意圖性侵，幸少女開啟臉書語音即時通功能讓友人聽到她呼救，再加上兒子不斷促兩人回家，吳姓色男才罷手，士林地方法院審理後依加重強制猥褻罪判9月有期徒刑，全案可上訴

少女指控，當天只有她一個女生參加吳男兒子揪的烤肉聚會，後來因時值深夜，同來的兩名友人遂叫她一起睡在吳男家，此時，吳男假藉說要騎車帶她去兜風將她騙出，最後竟騎到一處賓館，少女原想可能是因他家房間不夠，所以送她到旅館，不料，吳男進入賓館房間後，就把她強壓在床上強吻並襲胸。

她不停反抗仍不敵，吳男伸手企圖解開她的內衣釦子，還想硬脫她的褲子，據蘋果日報報導，她見情況危急立即打開手機臉書的Messenger語音即時通功能，高喊「不要弄啦，白癡喔」，並藉口上廁所趁機向友人傳出「我被朋友他爸...」。「我快哭了」、「怎麼辦」、「他壓我」等求救簡訊。

吳男兒子和朋友也因見吳男載少女離開時間太久，便不斷打電話、傳訊息催促回家，吳男見不能再拖延才罷手，並對少女說「不玩了、不玩了，我去載妳朋友來」，隨後離去。少女事後向檢警指控吳男猥褻，但他到案則矢口否認，並狡辯是因為家裡房間不夠，才會載少女到賓館，少女若真的被猥褻，上廁所時為何沒報警，反與朋友視訊，不合常理。

士林地院法官審理後認為，少女是因烤肉才前往吳男家中，兩人是初相識，年齡相差極大，且無任何過節，不需要刻意以涉及自己名節之事誣陷吳男，因此，依對加重強制猥褻罪判吳男有期徒刑9月，全案仍可上訴。

(中時電子報)

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