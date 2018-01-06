MLB》入札期限剩5天 牧田和久傳獲教士青睞

牧田和久傳出有機會披教士戰袍，一圓大聯盟夢。(美聯社)

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中時電子報

33歲的西武投手牧田和久申請入札制度挑戰大聯盟，先前傳出不少球隊有興趣網羅，但現在距離他入札期限剩6天，卻還未找到新東家，不過牧田在這最後關頭，總算有希望能圓夢，據美媒報導，教士有意網羅牧田，牧田也已經飛往美國進行體檢，雙方很有可能已達成初步協議。

牧田直到26歲才透過日職選秀加盟西武，2011年拿到洋聯新人王，並四度入選明星賽，2013跟2017年入選經典賽國手。他生涯前5年還多任先發投手，近兩季才轉戰牛棚、表現傑出，去年更是日本隊經典賽時的「守護神」；總計他日職7年生涯，戰績53勝49敗、自責分率2.83。

牧田雖已33歲，但在日職資歷7年、未能取得海外自由球員資格，因此得跟大谷翔平一樣透過入札赴美，美國時間1月10日前得找到球隊，且他的新東家得付簽約金跟入札金。他是少見的低肩側投，之前傳遊騎兵跟教士有意爭取加盟，到現在入札期限將至前，才總算等到教士的回應。

《San Diego union tribune》報導，教士如果確定網羅牧田，他會是總管普瑞勒(A.J. Preller)簽下的首名日籍球員；在牧田之前，普瑞勒已經把野茂英雄、齋藤隆等人都納入麾下成為他的助手。報導指出，牧田的加入有望讓充斥年輕球員的牛棚，展現出不同風貌。

(中時電子報)

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