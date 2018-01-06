美媒： 陸拉高對台壓力 美絕不可袖手旁觀 川普應全力反擊

美國現任總統川普。（圖/美聯社）

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中時

華盛頓《觀察家報》5日指出，中國大陸正戲劇性地拉高對台灣的壓力，呼籲美國對正在測試水溫的中國大陸，絕不可袖手旁觀，建議川普政府應該全力反擊。

《觀察家報》引述陸方4日片面宣布啟用M503四條民航路線，以及近數月來，大陸軍方在台灣領土附近進行頻繁、具侵略性的行動，指出大陸軍方除派遣戰鬥機或海上偵察機外，還開始使用可辨識多個地面目標的先進偵察機，這種辨識及鎖定的任務可說是大陸入侵台灣的前導工作。

報導說，令人擔憂的，不是大陸在做什麼，而是習近平在想什麼。過去一年來，習已鞏固其國內權力及地位，決意以公開、明顯的擴張方式，追求中國大陸在海外的影響力，包括南海及東海軍事化、拒絕對北韓施加有效壓力等。這些，都顯示大陸意欲具侵略性的卻退美國力量。

報導表示，既然習近平深信台灣獨立自主是中華民族偉大復興的阻礙，外界就不能排除中國大陸對台灣展開新一波的侵略行動。

美國應該如何因應？該報導說，川普總統應表示，美國政府密切關注中國大陸頻繁的侵略舉止，讓大陸確切知道已受到警告；川普並應鼓勵美國在歐洲、亞洲、太平洋及中東夥伴對中國大陸目前舉止表達共同一致的擔憂。

此外，川普應下令航空母艦打擊群駛近台灣，此舉可對台灣提供再保證、嚇阻大陸，並讓美國海軍有機會在近中國海域進行有效益的操演。

報導最後強調，中國大陸很明顯地已在測試水溫了，美國絕不可袖手旁觀。

(中時)

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