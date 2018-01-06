2018年01月06日 10:13 中時 呂素麗

高雄市聖功醫院安寧志工自製烘焙餅乾，陪病人溫馨下午茶。（呂素麗翻攝）

觀念轉變，安寧療護增加，高雄市聖功醫院安寧病房主治醫師張薰文說，安寧療護有住院、居家及共同照護，住到醫院安寧病房不再是「等死」，而是讓病人在人生最後階段能在緩和疼痛的情況下「善終」。

張薰文表示，癌末、中風、失智、巴金森氏症末期或肝硬化末期等都適合安寧療護，分為住院、居家及共同照護，有的病人不想住院，想在家裡走完最後一程，通常醫護人員與社工師組成的醫療團隊，1周大約1至2次到病人家做居家療護，教導家屬如何協助傷口換藥、管路更換等，並協助藥物調整作症狀控制。

她說，現代人觀念改變，簽署「安寧緩和意願書」及「放棄急救同意書」的人愈來愈多，在重病臨終前不急救，不作侵入性檢查與處置，如氣切；不過，有時為了病人的營養，插鼻胃管是必要的。

張薰文強調，安寧療護並非「等死」，而是減緩病人的不舒服，減少不必要的檢查，讓病人享受最後的家庭生活，「病人想做什麼？家屬想做什麼？」，讓他們把握相處時光，完成心願，回憶會永遠在心中。

安寧病房溫情故事多，她舉例說，有一對91歲阿公與88歲阿嬤，同時住進安寧病房，在醫護人員的安排下，阿公坐輪椅到阿嬤的病床邊，首度跟老伴說「我愛妳！」並幫阿嬤掛上項鍊，在場家屬和醫護人員個個深受感動。

(中時)