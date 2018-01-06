體感溫度恐下探-30℃ 波士頓亦遭炸彈氣旋襲擊

繼紐約遭炸彈氣旋襲擊後，波士頓今日也面臨暴風雪和大浪的威脅。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國哥倫比亞廣播新聞網（CBS）報導，受到強烈極地冷氣團急速南下影響，在美國與加拿大東岸形成夾帶暴雪與大浪的「炸彈氣旋」（Bombogenesis），造成紐約、多倫多等多個大城紛紛陷入暴風雪之中。繼昨日紐約發布緊急警報後，新英格蘭區另一個大城- 波士頓（Boston）也陷入暴雪、低溫與大浪的惡劣天氣，東部沿海地區的積雪更已達到45公分厚的地步。麻州州長查利·貝克（Charlie Baker）更透過推特呼籲，由於氣溫仍持續驟降，非必要千萬別出門；若一定要出門，也要做好保暖和交通安全措施。

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隨著美東風雪愈來愈大，在社群網站上，一個頗為陌生的詞彙「Bombogenesis」卻登上熱搜排行榜，Weather網站氣象學家茂厄（Ryan Maue）表示，「這是氣象專有名詞：『極速氣旋生成』（Bombogenesis）。但對於一般人來說，以『Bomb cyclone』稱呼，不僅更簡而易懂，且能直接感受到其震撼性。」事實上，炸彈氣旋的強度是由中心氣壓所判定，氣壓越低、氣旋越強。當氣壓迅速減低時，風暴就會被視為「炸彈」等級，意思是氣壓在24小時內下降至少24毫巴。

鄰近的紐澤西州，也陷入暴風雪狀態，路上車輛紛紛「滅頂」。（圖/美聯社）
經歷暴雪天後，波士頓多地累積厚厚一層的積雪。（圖/美聯社）

本次的氣旋影響範圍之大，也讓外界感到驚訝，不僅加拿大與美國東北新英格蘭地區都「淪陷」，就連長年充滿陽光的佛羅里達州，也受到氣旋影響而降下大雪。最新統計指出，全美境內已有22人因這波暴雪與冷氣團死亡。氣象單位更警告，接下來幾天，波士頓與鄰近的費城（Philadelphia）等地區，可能會出現-15至-25℃的低溫；部份地區更可能出現體感溫度-30℃、沿海地區更掀起打破百年紀錄的大浪，造成部份地區與地鐵站淹水，也讓波士頓居民面臨一大挑戰。

(中時電子報)

文章來源：Brutal cold follows massive winter storm on much of East Coast

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