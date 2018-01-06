體感溫度恐下探-30℃ 波士頓亦遭炸彈氣旋襲擊

2018年01月06日 09:35 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞廣播新聞網（CBS）報導，受到強烈極地冷氣團急速南下影響，在美國與加拿大東岸形成夾帶暴雪與大浪的「炸彈氣旋」（Bombogenesis），造成紐約、多倫多等多個大城紛紛陷入暴風雪之中。繼昨日紐約發布緊急警報後，新英格蘭區另一個大城- 波士頓（Boston）也陷入暴雪、低溫與大浪的惡劣天氣，東部沿海地區的積雪更已達到45公分厚的地步。麻州州長查利·貝克（Charlie Baker）更透過推特呼籲，由於氣溫仍持續驟降，非必要千萬別出門；若一定要出門，也要做好保暖和交通安全措施。

Grayson 'CycloneBomb' footage Boston & New Jersey

隨著美東風雪愈來愈大，在社群網站上，一個頗為陌生的詞彙「Bombogenesis」卻登上熱搜排行榜，Weather網站氣象學家茂厄（Ryan Maue）表示，「這是氣象專有名詞：『極速氣旋生成』（Bombogenesis）。但對於一般人來說，以『Bomb cyclone』稱呼，不僅更簡而易懂，且能直接感受到其震撼性。」事實上，炸彈氣旋的強度是由中心氣壓所判定，氣壓越低、氣旋越強。當氣壓迅速減低時，風暴就會被視為「炸彈」等級，意思是氣壓在24小時內下降至少24毫巴。

鄰近的紐澤西州，也陷入暴風雪狀態，路上車輛紛紛「滅頂」。（圖/美聯社）

經歷暴雪天後，波士頓多地累積厚厚一層的積雪。（圖/美聯社）

Temperature trend the next 5 days; looking at widespread lows Sunday morning well below zero for much of S New England, some areas 10 to 20 degrees below zero pic.twitter.com/RSpZU0tkKB — NWS Boston (@NWSBoston) 2018年1月4日

Temperatures are forecasted to drop quickly. Everyone needs to stay off the roads overnight. Crews must be able to do their jobs before it all freezes. Our goal is to get people moving again, but we need your help to expedite the process & ensure the safest conditions. #MAsnow — Charlie Baker (@MassGovernor) 2018年1月4日

Aquarium Station earlier today. Water gushing in from street side. pic.twitter.com/dwOArHmB6H — MBTA Transit Police (@MBTATransitPD) 2018年1月4日

本次的氣旋影響範圍之大，也讓外界感到驚訝，不僅加拿大與美國東北新英格蘭地區都「淪陷」，就連長年充滿陽光的佛羅里達州，也受到氣旋影響而降下大雪。最新統計指出，全美境內已有22人因這波暴雪與冷氣團死亡。氣象單位更警告，接下來幾天，波士頓與鄰近的費城（Philadelphia）等地區，可能會出現-15至-25℃的低溫；部份地區更可能出現體感溫度-30℃、沿海地區更掀起打破百年紀錄的大浪，造成部份地區與地鐵站淹水，也讓波士頓居民面臨一大挑戰。

(中時電子報)