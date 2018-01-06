告別皇冠！瓊瑤「經典小說」以後由這家再出版

2018年01月06日 09:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

重溫《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》瓊瑤浪漫！知名作家瓊瑤與皇冠創辦人平鑫濤結婚39年，然因平鑫濤失智症長期臥病在床，瓊瑤不忍丈夫被插鼻胃管，而和平家子女正式鬧翻！至於瓊瑤在皇冠65本著作的版權也全數帶走！然而對瓊瑤書迷而言，要如何透過只本閱讀這些經典呢？在2018年開始，答案揭曉囉！

寫下無數膾炙人口經典作品、跨世紀風靡華文世界愛情文學謬斯──瓊瑤，2018年確定「花落城邦」！目前已絕版的六十餘本著作將改由城邦出版集團旗下的「春光出版」重新包裝修訂改版，以套書的形式全新推出！而2月首波主打《瓊瑤經典作品全集I》，為瓊瑤老師精選12本蕩氣迴腸的影視戲劇原著小說，首波強檔想必將讓瓊瑤式風潮再度席捲全台！

2018年開春城邦文化出版集團開心迎接華文經典名家瓊瑤老師花落城邦，於今年起由集團旗下的「春光出版」陸續改版瓊瑤老師六十餘本著作。簽約當日為喜迎瓊瑤，城邦執行長何飛鵬先生特贈象徵事事如意的串飾，盼往後合作順利圓滿，而春光出版更送上玫瑰花束，代表誠摯的邀請，並建立情恆久遠的合作。

城邦執行長何飛鵬先生認為，出版社除了引進各國翻譯作品之外，經營本土作家更是出版之根本，為經典與文化的傳承。而城邦如何能不力邀瓊瑤這位堪稱跨世紀的代表作家，更何況作品橫掃華人世界，創作風格影響後進深遠。

至於，瓊瑤老師談及與城邦合作的緣由，當時也曾思量許久是否該重新出版舊作，但一來是讀者熱烈的期盼，二來是城邦誠懇的邀請，最後才決心將全套作品交由城邦文化集團出版。

瓊瑤認為城邦文化是間資源多樣並深具前瞻性的出版集團，而旗下的「春光出版」更擅長於浪漫小說的詮釋與包裝，能賦予她的舊作有另一種新時代的風貌，也認為和「春光出版」很有緣份，因她大部分的書名皆和「花」有相關，若能由春光出版，就能如同「春光燦爛時，能讓繁花再次綻放！」。

(中時電子報)