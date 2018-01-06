MLB》卡布拒小熊3年約 美媒：他想要簽更久

2018年01月06日 10:03 中時電子報 蔡銘仁

小熊跟卡布(Alex Cobb)自去年就展開協商，小熊想簽、卡布也不排斥加盟，但至今雙方在價碼上依舊未能取得共識，據美媒報導，即便卡布想要年薪至少2000萬美金的複數年約，小熊仍開出3年4200萬合約試圖得標，想當然爾，卡布跟經紀人討論後回絕這個條件。

30歲的卡布去年繳12勝10敗、自責分率3.66成績，每局被上壘率(WHIP)1.22是美聯第10；他季後拒絕光芒1740萬的合格報價成為自由身，未來簽下他的球隊得犧牲選秀權。卡布在《MLBTradeRumors》網站是評價第11的先發投手，預期能拿到四年4800萬的合約。

小熊總教練麥登(Joe Maddon)跟新任投手教練席奇(Jim Hickey)，是卡布在光芒時的教練，多這層關係，讓他們爭取卡布多一分機會。然而卡布要年薪2000萬的複數年約，讓小熊猶豫再三；小熊評估後給卡布3年4200萬合約，預期讓他點頭，但卡布在經紀人勸說下婉拒。

小熊給這張合約，平均年薪1400萬，比卡布開出價碼還低，會被拒絕似乎不讓人感到意外。《theScore》記者威爾生(Jason Wilson)表示，在自由市場持續緩速流動情況下，卡布有稍微改變想法，沒有堅持要拿價值超過8000萬的合約，不過期望能夠簽超過3年。

小熊跟卡布仍持續交涉，然而《Cubshq》克隆普頓(Tony Crumpton)指出，卡布回絕是覺得能拿到更大張的合約，「但小熊總裁艾普斯坦(Theo Epstein)並不打算給卡布4年以上的約。」小熊是等到卡布降價，但顯然離他們預期的價碼，還有些許落差。

(中時電子報)