MLB》還沒放棄！洋基仍想跟金鶯換馬恰多

2018年01月06日 10:37 中時電子報 蔡銘仁

金鶯去年就把曼尼馬恰多(Manny Machado)放上交易貨架，但至今仍等不到有球隊開出讓他們滿意的條件，先前有消息指出，金鶯很可能把他留到開季，不過美媒報導指出，尚缺少有經驗三壘手的洋基，還沒放棄找來馬恰多的希望，雙方本周仍持續有在交涉中。

馬恰多今年剛要滿25歲，就已經是三度入選明星賽的球星；金鶯決定拋售他，不外乎是他今年季後就會成為自由球員，預期會想爭取一張大約，這是金鶯很難給的。馬恰多被放上貨架後，包括紅襪、響尾蛇、紅雀、費城人跟洋基，都有考慮想爭取網羅。

金鶯期望用馬恰多換回2名新秀先發投手，然而未有球隊開出讓他們動心的價碼，大聯盟記者芬森(Mark Feinsand)曾透露金鶯可能會把馬恰多留到開季。不過據美國記者黑曼(Jon Heyman)表示，洋基還沒放棄交易的希望，這禮拜還持續在跟金鶯協商。

黑曼指出，洋基農場中的投手J.薛菲爾德(Justus)跟亞當斯(Chance Adams)，以及野手C.弗雷塞(Clint Frazier)和三壘手安杜亞(Miguel Andujar)，可能是金鶯會有興趣的籌碼。黑曼推測洋基會想現在拿到馬恰多，是他們有信心能在季後給馬恰多一紙大約。

(中時電子報)