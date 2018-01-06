美重磅新書再爆料 川普曾偷吃朋友妻子

川普阻擋不了，出版商更趁勢提早三日出版上架重磅新書《烈燄與怒火》。（圖/路透社）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，一本由前記者沃爾夫（Michael Wolff）執筆、經專訪百餘名重量級人士集結而成，並即將於9號在美出版的新書《烈燄與怒火：川普白宮揭密》（Fire and Fury: Inside the Trump White House），近日掀起網路與媒體火爆話題。繼先前多筆爆料後，如今更爆出川普（Donald Trump）在迎娶梅蘭妮亞（Melania Trump）後，曾出軌「睡了」朋友的妻子。曾為了誘惑朋友的妻子，而他利用忌妒心理陷害友人，讓對方妻子和他發生性關係。

美重磅新書爆料 第一千金伊凡卡想當女總統
‘Fire And Fury’ Author Michael Wolff: ‘I Absolutely’ Spoke To President Donald Trump | TODAY

沃爾夫在新書中，將川普誘惑人妻的過程鉅細靡遺地呈現，「先由秘書邀請友人來公司，並事先開啟會議室內電話的免池聽筒，並在友人抵達後，不斷地詢問其性生活，更露骨地表示，他待會有幾名從洛杉磯來的女孩，你們可以上去房間內好好玩一玩。」而友人並不知道，這所有的對話內容，都讓已被川普洗腦的妻子聽到，因此認定丈夫裡外不一。書中更寫道，川普曾公開表示，「睡友人的妻子，是人生中最值得的事情之一。」

面臨爆料內容如雨後春筍般浮現，美國總統川普又一次面臨公關與信任危機。（圖/路透社）

以爆料川普與其白宮秘辛而爆紅、新書《烈燄與怒火》作者沃爾夫上新聞接受專訪。（圖/路透社）

一名未具名的川普友人也吐槽，他認為川普，與同樣身陷性醜聞的前總統比爾柯林頓（Bill Clinton）在「這方面」有太多相似之處，但諷刺的是，比爾在任內有許多令人尊敬的表現，可川普並沒有。事實上，從前白宮顧問巴農（Stephen K. Bannon）的爆料被媒體大做文章開始，川普不僅是怒火中燒，更聘請律師要禁止此書上架出版，卻遭法院駁回，反而讓這本《烈燄與怒火》更為出名，也讓執政方屆滿一年的川普，恐將面臨比先前的通俄門或人事案更棘手的風暴。

(中時電子報)

文章來源：'One of the best things in life is bedding your friends' wives': How Trump seduced women by goading their husbands to cheat while he made them listen over speakerphone

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