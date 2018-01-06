美重磅新書再爆料 川普曾偷吃朋友妻子

2018年01月06日 10:45 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，一本由前記者沃爾夫（Michael Wolff）執筆、經專訪百餘名重量級人士集結而成，並即將於9號在美出版的新書《烈燄與怒火：川普白宮揭密》（Fire and Fury: Inside the Trump White House），近日掀起網路與媒體火爆話題。繼先前多筆爆料後，如今更爆出川普（Donald Trump）在迎娶梅蘭妮亞（Melania Trump）後，曾出軌「睡了」朋友的妻子。曾為了誘惑朋友的妻子，而他利用忌妒心理陷害友人，讓對方妻子和他發生性關係。

‘Fire And Fury’ Author Michael Wolff: ‘I Absolutely’ Spoke To President Donald Trump | TODAY

沃爾夫在新書中，將川普誘惑人妻的過程鉅細靡遺地呈現，「先由秘書邀請友人來公司，並事先開啟會議室內電話的免池聽筒，並在友人抵達後，不斷地詢問其性生活，更露骨地表示，他待會有幾名從洛杉磯來的女孩，你們可以上去房間內好好玩一玩。」而友人並不知道，這所有的對話內容，都讓已被川普洗腦的妻子聽到，因此認定丈夫裡外不一。書中更寫道，川普曾公開表示，「睡友人的妻子，是人生中最值得的事情之一。」

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月6日

面臨爆料內容如雨後春筍般浮現，美國總統川普又一次面臨公關與信任危機。（圖/路透社）

以爆料川普與其白宮秘辛而爆紅、新書《烈燄與怒火》作者沃爾夫上新聞接受專訪。（圖/路透社）

一名未具名的川普友人也吐槽，他認為川普，與同樣身陷性醜聞的前總統比爾柯林頓（Bill Clinton）在「這方面」有太多相似之處，但諷刺的是，比爾在任內有許多令人尊敬的表現，可川普並沒有。事實上，從前白宮顧問巴農（Stephen K. Bannon）的爆料被媒體大做文章開始，川普不僅是怒火中燒，更聘請律師要禁止此書上架出版，卻遭法院駁回，反而讓這本《烈燄與怒火》更為出名，也讓執政方屆滿一年的川普，恐將面臨比先前的通俄門或人事案更棘手的風暴。

(中時電子報)