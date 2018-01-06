新北市府有色狼！女廁驚現黑衣男 女科員花容失色

新北市府有色狼？女廁驚現黑衣男 女科員花容失色
友善列印
中時電子報
、中天新聞／許致誠、中國時報／
新北市政府內驚傳偷窺狼，警方循線逮捕34歲陳姓男子。（葉書宏翻攝）
新北市政府交通局驚傳有黑衣男子躲在女廁，時間長達半小時。(孫曜樟翻攝)

(11:43更新，色狼到案)新北市政府交通局驚傳有色狼？一名女性科員5日下午，發現女廁有一人長時間占用，時間長達半小時，她警覺狀況不太對，和另名女同仁討論之際，突然一名黑衣男子奪門而出，兩名女科員見狀驚嚇，大喊「有色狼！」

新北市政府大樓4日驚傳有陌生男子躲藏在10樓女廁所內偷窺，交通局王姓女職員打電話求救，男子奪門而出從安全門逃逸，海山警分局今（6日）凌晨循線逮捕34歲陳姓男子，他辯稱是一時好奇，警訊後依違反社會秩序維護法裁處。

新北市政府警衛隊4日下午3時55分接獲通報，疑似10樓女廁所內有人偷窺，立即派員前往察看，陳男自女廁奪門而出，從安全門逃逸。

海山警分局接手偵辦，調閱監視器發現，陳男由安全門進入東側女廁，被發現後由安全門逃逸，再經由北1門離開市府。警方調閱監視器，今（6日）凌晨在陳男位於板橋區住處將他逮捕歸案。

陳男到案後坦承因一時好奇，才會躲藏在市府女廁內偷窺訊後依違反社會秩序維護法裁處。

(中時電子報)

新北市政府內驚傳有偷窺狼，警方循線逮捕34歲陳姓男子。（葉書宏翻攝）
新北市政府內驚傳偷窺狼，警方循線逮捕34歲陳姓男子。（葉書宏翻攝）

結婚花光2年薪水！拜金女狂買名… 「我好想她…」忘不了已逝女友 港…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。