新北市府有色狼？女廁驚現黑衣男 女科員花容失色

2018年01月06日 10:46 中時電子報 黃眉青 、 孫曜樟 、 李函縈 、中天新聞／許致誠、中國時報／ 葉書宏 、中天新聞／許致誠、中國時報／

新北市政府內驚傳偷窺狼，警方循線逮捕34歲陳姓男子。（葉書宏翻攝）

新北市政府交通局驚傳有黑衣男子躲在女廁，時間長達半小時。(孫曜樟翻攝)

(11:43更新，色狼到案)新北市政府交通局驚傳有色狼？一名女性科員5日下午，發現女廁有一人長時間占用，時間長達半小時，她警覺狀況不太對，和另名女同仁討論之際，突然一名黑衣男子奪門而出，兩名女科員見狀驚嚇，大喊「有色狼！」

新北市政府大樓4日驚傳有陌生男子躲藏在10樓女廁所內偷窺，交通局王姓女職員打電話求救，男子奪門而出從安全門逃逸，海山警分局今（6日）凌晨循線逮捕34歲陳姓男子，他辯稱是一時好奇，警訊後依違反社會秩序維護法裁處。

新北市政府警衛隊4日下午3時55分接獲通報，疑似10樓女廁所內有人偷窺，立即派員前往察看，陳男自女廁奪門而出，從安全門逃逸。

海山警分局接手偵辦，調閱監視器發現，陳男由安全門進入東側女廁，被發現後由安全門逃逸，再經由北1門離開市府。警方調閱監視器，今（6日）凌晨在陳男位於板橋區住處將他逮捕歸案。

陳男到案後坦承因一時好奇，才會躲藏在市府女廁內偷窺訊後依違反社會秩序維護法裁處。

(中時電子報)

新北市政府內驚傳有偷窺狼，警方循線逮捕34歲陳姓男子。（葉書宏翻攝）